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جولة أولى قوية بـ"طائرة الشرطة"

الإثنين 24 يونيو 2019 07:48 م بتوقيت مسقط

جولة أولى قوية بـ"طائرة الشرطة"

 

مسقط - الرؤية

على الصالة الرياضية بوحدة شرطة المهام الخاصة بولاية الكامل والوافي، انطلقت منافسات بطولة شرطة عمان السلطانية للكرة الطائرة، التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي، بمشاركة 45 فريقاً تمثل مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية.

وجاءت منافسات اليوم الأول قوية، حيث فاز فريق قيادة شرطة المهام الخاصة بالسيب على فريق قيادة شرطة محافظة الظاهرة بنتيجة (2-0)، وفاز فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بنزوى على فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بنتيجة (2-0)، فيما تغلب فريق قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة على فريق قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية بنتيجة (2-0)، وحقق فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالكامل والوافي الفوز بنتيجة (2-0) على حساب فريق قيادة شرطة محافظة الداخلية، كما فاز فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بخصب على فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بصلالة بنتيجة (2-1). أما فريق الإدارة العامة للمرور، فكان الفوز حليفه في مواجهته أمام فريق قيادة شرطة محافظة ظفار، وتمكن فريق الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الفوز على فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بإبراء بنتيجة (2-0). بينما في المباراة التي جمعت فريقي وحدة شرطة الخيالة ووحدة شرطة المهام الخاصة بعبري، فقد فاز الأول بنتيجة (2-0)، وانتهت الجولة الأولى بفوز فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالسيب على فريق الإدارة العامة للسجون بنتيجة (2-0).

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