الكاميرون يستهل مشوار الدفاع عن اللقب

القاهرة - الوكالات

بعدما تخلص من أزمة المكافآت التي سيطرت على معسكره في الفترة الأخيرة، يستهلُّ المنتخب الكاميروني رحلة الدفاع عن لقبه القاري بأفضل مواجهة ممكنة، عندما يلتقي مع غينيا بيساو اليوم الثلاثاء.

ويفتتح الفريقان منافسات المجموعة السادسة على استاد الإسماعيلية بالدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليًا في مصر.

وكان المنتخب الكاميروني في أمسِّ الحاجة لمثل هذه المواجهة الهادئة، في بداية رحلة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه عام 2017 بالجابون، خاصة وأنَّ الفريق عانى من ارتباك واضح في معسكر الإعداد قبل بداية البطولة الحالية بسبب المشاكل الخاصة بالمكافآت. وقد تمثل مباراة اليوم عنصرَ تفاؤل للمنتخب الكاميروني، نظرًا لأن الفريق تقابل مع غينيا بيساو في دور المجموعات بالبطولة الماضية، وحقق عليه الفوز 2-1 في خطوة من خطوات الأسود نحو منصة التتويج باللقب في النسخة الماضية بالجابون.

ويتطلع المنتخب الكاميروني إلى بداية قوية في البطولة وتحقيق فوز مقنع ومطمئن على غينيا بيساو، حيث أكد لاعبو الفريق أكثر من مرة، حرصهم على انتزاع اللقب. ومع الفارق الهائل في الخبرة والتاريخ والإمكانيات، تبدو فرصة الأسود جيدة في بدء البطولة بفوز جيد يمثل دفعة معنوية هائلة للاعبين قبل الدخول في مواجهات أكثر صعوبة سواء في المجموعة نفسها، أو في الأدوار الإقصائية.

ويعتمد الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني للفريق، على خبرة لاعبيه المحترفين خاصة كريستيان باسوجوج الذي فاز بلقب أفضل لاعب في النسخة الماضية من البطولة. كما يعتمد سيدورف بشكل كبير على النجم الشهير إيريك ماكسيم تشوبو موتينج مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يمثل مع باسوجوج، قوة ضاربة يمكنها إزعاج دفاع أي منافس. ويحلم باسوجوج بتكرار إنجاز 2017 وقيادة فريقه للقب إضافة للفوز بلقب أفضل لاعب في هذه النسخة أيضا.

وفي المقابل، يعتمد منتخب غينيا بيساو ومديره الفني باسيرو كاندي، على عنصر المفاجأة في مواجهة خبرة أسود الكاميرون. ويتطلع الفريق إلى حصد نقطة التعادل على الأقل من مباراة اليوم، لتكون وسيلة للمنافسة على أحد مقاعد دور الستة عشر، حتى وإن كان هذا من بوابة أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة.