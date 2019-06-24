غانا يبدأ اليوم مهمة استعادة الثقة أمام بنين

القاهرة - الوكالات

يبدأ المنتخب الغاني رحلته نحو استعادة لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، الغائب عنه منذ 37 عاما، عندما يستهل لقاءاته في النسخة الحالية للمسابقة القارية المقامة حاليا في مصر، أمام منتخب بنين، اليوم الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، لحساب المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات.

ويطمح غانا في تحقيق انتصار كبير على نظيره البنيني، يُوجِّه من خلاله رسالة إلى جميع منافسيه بأنه قادم بقوة للفوز بالبطولة، التي يحلم بالحصول عليها للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ عام 1982.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في ست مواجهات رسمية، حيث كان التفوق لمصلحة المنتخب الغاني، الذي حقق أربعة انتصارات، مقابل فوز يتيم لبنين، فيما خيم التعادل بينهما على لقاء وحيد.

ويسعى المنتخب الغاني لمصالحة جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب إخفاقه في التأهل لنهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا العام الماضي؛ حيث يتطلع مديره الفني المحلي كويسي أبياه لإعادة البريق للمنتخب الملقب بـ(النجوم السوداء)، الذي فقده في السنوات الأخيرة جانبا من بريقه. ويأمل أبياه، الذي عاد لتدريب المنتخب الغاني في أبريل عام 2017، بعد فشل الفريق في الفوز بالنسخة الماضية لأمم أفريقيا التي جرت بالجابون في نفس العام، في تكرار إنجازاته مع الفريق خلال ولايته الأولى ما بين عامي 2012 و2014، والتي شهدت تأهل غانا لمونديال البرازيل قبل خمسة أعوام.

ويعتمد أبياه على كتيبة هائلة من المحترفين بالخارج، في مقدمتهم المهاجم المخضرم أسامواه جيان لاعب فريق قيصري سبور التركي، الذي تراجع عن قراره بالاعتزال الدولي مؤخرا .

وفي المقابل، يتطلع منتخب بنين -الذي يشارك للمرة الرابعة في تاريخه- إلى تحقيق المفاجأة تحت قيادة مدربه الفرنسي مارسيل دوسييه، واستعد المنتخب البنيني -الذي لم يعبر مرحلة المجموعات في مشاركاته الثلاث السابقة للبطولة- بإجراء مباراتين وديتين، حيث تغلب 1/صفر على نظيره الغيني، قبل أن يفوز 3/1 على منتخب موريتانيا .