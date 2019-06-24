الإثنين, 24 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

غانا يبدأ اليوم مهمة استعادة الثقة أمام بنين

الإثنين 24 يونيو 2019 07:47 م بتوقيت مسقط

غانا يبدأ اليوم مهمة استعادة الثقة أمام بنين

القاهرة - الوكالات

يبدأ المنتخب الغاني رحلته نحو استعادة لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، الغائب عنه منذ 37 عاما، عندما يستهل لقاءاته في النسخة الحالية للمسابقة القارية المقامة حاليا في مصر، أمام منتخب بنين، اليوم الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، لحساب المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات.

ويطمح غانا في تحقيق انتصار كبير على نظيره البنيني، يُوجِّه من خلاله رسالة إلى جميع منافسيه بأنه قادم بقوة للفوز بالبطولة، التي يحلم بالحصول عليها للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ عام 1982.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في ست مواجهات رسمية، حيث كان التفوق لمصلحة المنتخب الغاني، الذي حقق أربعة انتصارات، مقابل فوز يتيم لبنين، فيما خيم التعادل بينهما على لقاء وحيد.

ويسعى المنتخب الغاني لمصالحة جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب إخفاقه في التأهل لنهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا العام الماضي؛ حيث يتطلع مديره الفني المحلي كويسي أبياه لإعادة البريق للمنتخب الملقب بـ(النجوم السوداء)، الذي فقده في السنوات الأخيرة جانبا من بريقه. ويأمل أبياه، الذي عاد لتدريب المنتخب الغاني في أبريل عام 2017، بعد فشل الفريق في الفوز بالنسخة الماضية لأمم أفريقيا التي جرت بالجابون في نفس العام، في تكرار إنجازاته مع الفريق خلال ولايته الأولى ما بين عامي 2012 و2014، والتي شهدت تأهل غانا لمونديال البرازيل قبل خمسة أعوام.

ويعتمد أبياه على كتيبة هائلة من المحترفين بالخارج، في مقدمتهم المهاجم المخضرم أسامواه جيان لاعب فريق قيصري سبور التركي، الذي تراجع عن قراره بالاعتزال الدولي مؤخرا .

وفي المقابل، يتطلع منتخب بنين -الذي يشارك للمرة الرابعة في تاريخه- إلى تحقيق المفاجأة تحت قيادة مدربه الفرنسي مارسيل دوسييه، واستعد المنتخب البنيني -الذي لم يعبر مرحلة المجموعات في مشاركاته الثلاث السابقة للبطولة- بإجراء مباراتين وديتين، حيث تغلب 1/صفر على نظيره الغيني، قبل أن يفوز 3/1 على منتخب موريتانيا .

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 يونيو 2016

"بطولة الرؤية الرمضانية": انطلاق منافسات الجولة الثانية اليوم.. والمستضيف يأمل "استعادة الثقة" أمام "المها"

المزيد

27 سبتمبر 2015

الأمير علي: "الفيفا" هلك بسبب موجات الفضائح.. وينبغي استعادة الثقة

المزيد

31 مايو 2015

اليوم.. "عنابي الجبل" في "مهمة صعبة" أمام "التماسيح" آملا في الصعود إلى "الأضواء"

المزيد

03 سبتمبر 2015

"لقاءات الحسم" تلهب اليوم ثالث جولات "تصفيات آسيا".. والصين في "مهمة صعبة" أمام هونج كونج

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التراث" تنهي المرحلة الخامسة من أعمال ترميم مدينة قلهات الأثرية

المحليات - ثقافة

"السياحة" تطلق حملة توعوية متعددة الوسائط لزوار موسم الخريف في ظفار

عمان - سياحة عمان

6 جهات توقع برنامج تعاون لتأسيس شركات مبتكرة من الكليات التقنية والمهنية

الاقتصاد - محلي

"طيران السلام" يعزز أسطوله بثالث طائرة من "إيرباص"

الاقتصاد - محلي

أكثر من 9.87 ألف جيجاوات في الساعة إنتاج السلطنة من الكهرباء بنهاية أبريل 2019

الاقتصاد - محلي

"القبول الموحد" يعلن نتائج الفرز التجريبي .. الإثنين

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة