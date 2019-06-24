غزارة تهديفية بختام ثاني جولات "شجع فريقك" بعبري

عبري - ناصر العبري

تتواصل منافسات بطولة "شجع فريقك 2019" في نادي عبري؛ حيث انطلقتْ الجولة الثانية من المباريات بلقاء الجبية والاتحاد، والذي انتهى بفوز الأخير 2-1، دون أن يشفع الأداء الراقي الذي قدمه الحبيبة للخروج بنتيجة إيجابية.

كما تمكن القرين من الفوز على الهلال في المباراة الثانية بالنتجية نفسها، وابتسم الحظ في المباراة الثالثة للجبيل بعد الهزيمة المؤلمة التي تلقاها في المباراة الماضية من الهجر؛ حيث كانت النتيجة لصالحه بالفوز بنتيجة 2-1 أيضا على حساب السلام. واستطاع التضامن في المباراة الرابعة وضع حدٍّ لانتصارات الهجر بعدما فرض عليه التعادل بهدف لمثله. وتعادل العينين والبليدة في مباراة متكافئة، وكذلك الريف والركزة، بينما فاز السليف على الحصن 2-1 في المباراة الثالثة، وبالنتجية نفسها فاز سدادب على الريف.

وفي اليوم الثالث، واصل القادسية تألقه بفوزه على الجبية بنتيجة 1/صفر، وفي المباراة الثانية فاجأ الهلال فريق الإتحاد بهزيمته بنتيجة 2/1، وانتهت المباراة الثالثة بتعادل الاتحاد والنهضة بصفر لكلا الفريقين، واستطاع التضامن في المباراة الرابعة دك شباك السلام بخمسة أهداف لهدف.

أما اليوم الرابع، فتميز بلقاء الديربيات؛ حيث انتهى اللقاء الأول بتعادل الركزة والبليدة بهدف لكلا الفريقين، وانتهت مباراة العينين والعراقي بالتعادل، وواصل سدادب انتصاراته بفوزه على الحصن ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتمكن السليف من هزيمة جاره النصر بنتيجة هدفين لهدف.

وبختام الجولة الثانية، بدت ملامح دور الثمانية واضحة؛ حيث اتضحت مستويات الفرق إلى درجة إمكانية التنبؤ بالفرق المتأهلة للجولة القادمة.