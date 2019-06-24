الإثنين, 24 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

آخر تطورات قضية "الاختلاسات في وزارة التربية والتعليم"

الإثنين 24 يونيو 2019 07:41 م بتوقيت مسقط

آخر تطورات قضية "الاختلاسات في وزارة التربية والتعليم"

مسقط - الرؤية

قرر الادعاء العام إحالة قضية الاختلاسات المنسوبة لبعض موظفي وزارة التربية والتعليم إلى المحكمة المختصة، والمحكمة تُباشر نظر الدعوى.

وكان مركز التواصل الحكومي قد أصدر بيان في شهر مارس الماضي، حول قضية الاختلاسات في وزارة التربية والتعليم، حيث تم ضبط عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم كمشتبه بهم في قضية اختلاس أموال بالوزارة، وأن الإدعاء العام بصفته الجهة المختصة بتحريك الدعوى العمومية مستمر في مباشرة إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم بالتعاون مع المعنيين في كل من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووزارة التربية والتعليم، حيث يحرص المختصون بالوزارة على تقديم كافة المستندات والتسهيلات المطلوبة لاستجماع الأدلة واستجلاء الحقيقة، وذلك استكمالاً للجهود المخلصة التي أسفرت عن اكتشاف القضية من قبل الأجهزة الرقابية الحكومية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 أغسطس 2016

نداء عاجل إلى وزارة التربية والتعليم

المزيد

18 يونيو 2015

نعم قدَّمتُ استقالتي من وزارة التربية والتعليم.. ولكن لماذا؟!

المزيد

14 مارس 2018

بيان من وزارة التربية والتعليم بخصوص حادث حافلة الطلاب بولاية أدم

المزيد

08 سبتمبر 2018

وزارة التربية والتعليم تصدر بيانا حول وفاة طفل في إحدى حافلات المدارس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التراث" تنهي المرحلة الخامسة من أعمال ترميم مدينة قلهات الأثرية

المحليات - ثقافة

"السياحة" تطلق حملة توعوية متعددة الوسائط لزوار موسم الخريف في ظفار

عمان - سياحة عمان

6 جهات توقع برنامج تعاون لتأسيس شركات مبتكرة من الكليات التقنية والمهنية

الاقتصاد - محلي

"طيران السلام" يعزز أسطوله بثالث طائرة من "إيرباص"

الاقتصاد - محلي

أكثر من 9.87 ألف جيجاوات في الساعة إنتاج السلطنة من الكهرباء بنهاية أبريل 2019

الاقتصاد - محلي

"القبول الموحد" يعلن نتائج الفرز التجريبي .. الإثنين

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة