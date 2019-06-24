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توقيع اتفاقية مشروع تطوير المسار الغربي بميناء الصيد البحري بصور

الإثنين 24 يونيو 2019 07:26 م بتوقيت مسقط

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صور - الرؤية

تمَّ، أمس، في ولاية صور، توقيع اتفاقية مشروع تطوير المسار الغربي بميناء الصيد البحري بصور بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وقد وقَّع الاتفاقية عن الوزارة سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل الوزارة للثروة السمكية، فيما وقَّعها عن جانب الشركة خالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

ويهدف المشروع إلى تفعيل مسار ميناء الصيد البحري، وتوجيه رسالة إرشادية توعوية، وتنشيط الحركة السياحية والرياضية بولاية صور، إضافة لتوثيق الروابط والعلاقات بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والمواطنين من خلال الشراكة المجتمعية.

ومسار ميناء الصيد البحري بصور قد وجد هُويته الحالية عن طريق مرتاديه من فئات الشباب والعائلات والمقيمين والسواح، والذين جعلوا منه مسارًا رياضيًّا ذا قيمة اجتماعية ملموسة لها من التأثير الإيجابي الشيء الكبير في نفوس أهالي المحافظة بشكل عام، وأهالي الولاية بشكل خاص؛ لذلك فإنَّ المحافظة عليه وتطويره من الناحية الجمالية الصحية الوقائية بات ضروريًّا من الجميع وذلك للنهوض به.

ويتكوَّن مشروع تطوير المسار من طلاء الرسـوم التجميلية بالعازل الشفاف من مادة البوليريثين التي توفر وقاية عالية ضد تقلبات الطقس وأشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة المرتفعةن إضافة للحفاظ على جودة الرسومات وضمان استدامتها، وسياج كحاجز على طول المسار للحماية وسلامة لمرتادي الرصيف وجود عدد من الكراسي للجلوس، موزعة على المسار محفوفة بالأنوار الخافتة المسائية للاستمتاع بالأجواء الجميلة، وعمل لوحات إرشادية توعوية على أرضية المسار تحمل رسائل صحية، كذلك عمل أرضية من الترتان المطاطي لتوفير بيئة ملائمة لرياضة المشي والجري، وعمل مجموعة من مرابط السفن على طول الكاسر الغربي للميناء.

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