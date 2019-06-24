أكثر من 9.87 ألف جيجاوات في الساعة إنتاج السلطنة من الكهرباء بنهاية أبريل 2019

مسقط - الرؤية

بلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الكهرباء بنهاية أبريل 2019 أكثر من 9.87 ألف جيجاوات في الساعة، وبنسبة زيادة قدرها 0.4%، مقارنة بنهاية أبريل عام 2018م.

وأشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي إنتاج السلطنة من الكهرباء حتى نهاية أبريل 2019 بلغ 9 آلاف و871.3 جيجاوات في الساعة، مقارنة مع نهاية أبريل 2018م، الذي شهد إجمالي إنتاج بـ9 آلاف و828.4 جيجاوات في الساعة.

وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة 6 آلاف و278.2 جيجاوات في الساعة، مُسجِّلة نسبة زيادة قدرها 14.6% عن نهاية أبريل 2018م الذي شهد إنتاج 5 آلاف و480.7 جيجاوات في الساعة.

وسجلت محافظتا شمال الشرقية وجنوب الشرقية ارتفاعا بإجمالي الإنتاج نسبته 1.2%؛ حيث بلغ إجمالي الإنتاج ألفا و751.6 جيجاوات في الساعة، مقارنة بألف و731.3 جيجاوات في الساعة بنهاية أبريل 2018. وسجل إجمالي إنتاج الكهرباء في محافظة مسقط انخفاضا نسبته 69.8%، ليبلغ 319.2 جيجاوات في الساعة، مقارنة بألف و57 جيجاوات في الساعة بنهاية أبريل 2018.

وفي محافظة ظفار، بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء حتى نهاية أبريل ألفا و110.6 جيجاوات في الساعة، بارتفاع نسبته 3.8% عن نهاية أبريل 2018م، التي شهدت إنتاج ألف و70.4 جيجاوات في الساعة. وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في محافظة الداخلية 164.9 جيجاوات في الساعة، بانخفاض نسبته 35.6% مقارنة بنهاية أبريل 2018؛ حيث بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء بالمحافظة وقتها 256 جيجاوات في الساعة.

وفي محافظة الوسطى، زاد إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 9.4% مسجلا بنهاية أبريل 150.4 جيجاوات بالساعة، مقارنة بالفترة نفسها من 2018 التي شهدت إجمالي إنتاج كهرباء بالمحافظة بـ137.4 جيجاوات في الساعة. كما زاد إجمالي إنتاج الكهرباء في محافظة مسندم بنسبة 0.9% مسجلا بنهاية أبريل 96.5 جيجاوات في الساعة، مقارنة مع نهاية أبريل 2018م حيث بلغ إجمالي الإنتاج 95.6 جيجاوات في الساعة.

أما صافي إنتاج السلطنة من الكهرباء حتى نهاية أبريل 2019 -والذي يشمل مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية حسب المناطق- فقد بلغ 9 آلاف و522.6 جيجاوات في الساعة، مقارنة بنهاية أبريل 2018م؛ حيث بلغ صافي الإنتاج 9 آلاف و478.7 جيجاوات في الساعة بزيادة قدرها 0.5%.

وجاءت أكبر كمية صافي إنتاج للكهرباء في محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة؛ حيث بلغ صافي الإنتاج بنهاية أبريل 5 آلاف و953.1 جيجاوات في الساعة، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018م التي شهدت صافي إنتاج بـ5 آلاف و216.8 جيجاوات في الساعة وبنسبة ارتفاع قدرها 14.1%.

من ناحية أخرى، بلغ إنتاج السلطنة من المياه حتى نهاية فبراير الماضي 66 مليونا و873 ألف متر مكعب بزيادة قدرها 7.4% عن نهاية فبراير 2018م التي شهدت إنتاج مياه بـ62 مليونا و268 ألفا و200 متر مكعب. وارتفع إنتاج المياه حتى نهاية فبراير 2019 في محافظة مسقط بـ3% مسجلا 29 مليونا و191 ألفا و700 متر مكعب مقارنة بنهاية فبراير 2018م التي شهدت إنتاج 28 مليونا و345 ألفا و300 متر مكعب. كما ارتفع إنتاج المياه في محافظة ظفار بـ 7.1% مسجلا 9 ملايين و521 ألفا و800 متر مكعب مقارنة مع نهاية فبراير 2018 م حيث شهدت تلك الفترة إنتاج 8 ملايين و892 ألفا و900 متر مكعب. وبلغ إنتاج المياه بالمحافظات الأخرى بنهاية فبراير 28 مليونا و159 ألفا و500 متر مكعب وبارتفاع قدره 12.5% عن نهاية فبراير 2018م حيث بلغ الانتاج 25 مليونا و30 ألف متر مكعب.