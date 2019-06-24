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لأول مرة في السلطنة .. استخدام "الدرون" في عمليات صيانة الموانئ

الإثنين 24 يونيو 2019 06:48 م بتوقيت مسقط

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الرؤية – نجلاء عبدالعال

لأول مرة في موانئ السلطنة تقوم شركة عمانية بتجربة الطائرات المسيرة عن بعد "الدرون" للمزيد من تحسين الأداء بميناء صحار، وبحضور فريق التكنولوجيا في أسياد وقيادات تنفيذية في موانئ السلطنة، قامت شركة الأفق لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة (HAITCH-D) بالتعاون مع شركة ميناء صحار أمس بإطلاق تجربة حية لاستخدام الطائرات في عمليات صيانة الموانئ والتصوير الجوي للكشف عن أضرار البنية الأساسية للميناء والتي تشمل المرافئ والأرصفة البحرية ومصد اصطدام السفن وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتهدف التجربة إلى قياس إمكانية إجراء الطائرات بالقيام بأعمال الصيانة دون أي تدخل بشري وبالسرعة والكفاءة المطلوبة، وتنبع أهمية هذه التجربة للتحقق من إمكانية استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحسين خدمات الموانئ العمانية حيث سيتم استخدام الطائرات الموجهة عن بعد (الدرون) وتحليل بيانات الصور باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات الفحص وصيانة البنية الأساسية للموانئ وذلك بهدف رفع مستوى الخدمة والأمن والسلامة عند إجراء العمليات. 

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