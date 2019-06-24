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قصة المرأة التي وجدت نفسها وحيدة في الظلام على متن طائرة

الإثنين 24 يونيو 2019 04:15 م بتوقيت مسقط

قصة المرأة التي وجدت نفسها وحيدة في الظلام على متن طائرة

استيقظت امرأة كندية تدعى تيفاني آدمز لتجد نفسها وحيدة في ظلام دامس على متن طائرة تابعة لشركة "إير كندا" أقلتها من مقاطعة كيبك إلى تورونتو.

وقالت آدمز إنها استيقظت من نومها لتجد نفسها وحيدة في مكان بارد مظلم، وما زالت تضع حزام الأمان، لتكتشف أن الطاقم تركها نائمة على متن الطائرة.

وأكدت شركة الطيران الكندية الحادث، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقاً بالأمر.

وروت آدمز الآثار السلبية الناتجة عن هذه التجربة مثل الكوابيس والأحلام المفزعة.

وكتبت آدمز، على صفحتها الشخصية على فيس بوك: "استيقظت حوالي منتصف الليل، أي بعد ساعات من هبوط الطائرة، لأجد نفسي في مكان مظلم وبارد جداً ، وما يزال حزام المقعد مربوطا".

وأضافت أن التجربة كانت "مروعة" جداً.

وتمكنت آدامز من الاتصال بصديقتها ديانا ديل لتخبرها بمكانها وبعد دقيقة من الاتصال فرغت بطارية هاتفها ولم تستطع إعادة شحنه.

واتصلت ديل بالمطار وأخبرتهم بمكان وجود آدمز التي استطاعت خلال هذا الوقت العثور على مصباح كهربائي في قمرة القيادة واستخدمته لجذب الانتباه لها.

وتنبهت لها إحدى العاملات في إدارة نقل الأمتعة وقالت إن آدامز "كانت في حالة من الصدمة".

وقالت آدامز إن مسؤولي "اير كندا" عرضوا عليها الذهاب للفندق وسيارة ليموزين لتقلها، إلا أنها رفضت العرض وطلبت الذهاب لمنزلها في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن مسؤولي الشركة اتصلوا بها مرتين للاطمئنان عليها والاعتذار عما حدث.

 

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