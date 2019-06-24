بن علوي يستقبل المبعوث الأمريكي الجديد لإيران

مسقط- الرؤية

استقبل معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، سعادة براين هوك كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي للسياسات والممثل الخاص للشؤون الإيرانية.

ورحّب معالي يوسف بن علوي في بداية المقابلة بالضيف الذي عبر عن سعادته لزيارة السلطنة، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط السلطنة بالولايات المتحدة في كافة المجالات وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين الصديقين. كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة حاليًا، وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.