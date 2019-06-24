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تدفق السحب على معظم محافظات السلطنة.. وأعلى درجة حرارة عند 49

الإثنين 24 يونيو 2019 12:49 م بتوقيت مسقط

تدفق السحب على معظم محافظات السلطنة.. وأعلى درجة حرارة عند 49

 

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية توضح انتشار وتدفق السحب على معظم محافظات السلطنة مع تواجد السحب المنخفضة على سواحل بحر العرب

وحالة الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئيا على ساحل محافظة ظفار وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال هطول أمطار متفرقة خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تصاعد الأتربة على محافظتي الظاهرة والبريمي واحتمال تشكل السحب المنخفضة على ساحل بحر العرب

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 43/ 36 وفي مدينة صلالة 32 / 29 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 49 درجة في ولايات عبري وأدم والمضيبي وفهود وأدناها 21 درجة في جبل شمس.

 

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