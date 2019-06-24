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صلاة الوحشة

الإثنين 24 يونيو 2019 08:55 ص بتوقيت مسقط

صلاة الوحشة


عبد الرزّاق  الربيعي | مسقط

حين مضيتُ إلى المسجدِ
لم تبصر عيناي
 بباحتهِ إلّاي
ليس هناك سواي

قلت لقلبي:
اخلع نعليك، فلبَّى
ادخلْ
فدخلتُ
وجدتُ المسجدَ
مكتظّا بالحشدْ
وما من يتعبّدُ
فيه عداي
تجاوزتُ الأعمدة
المصطفّة كالجُندْ

شققتُ طريقي للمحراب
صعدتُ
وكبّرتُ
بكلّ ضجيج الأرض
المخزون بحنجرتي
حتى ارتجّتْ أذناي

قلتُ لنفسي: أمّ الجمعَ
أممتُ يقيني
ونشيج أنيني
المخبوء بجرح الناي

فاجتمعت أعضائي حولي
أقلام ملائكتي
صندل مسبحتي
وعصاي

دعوتُ إلهي مبتهلا
وتشفّعتُ بفيض أساي

وإذ أتممت ُصلاتي
سلّمت على ميمنتي
وجحافل ميسرتي
وخرجتُ
فسار الجمعُ الذاهل خلف
ضياء هداي

وتفرّق كلّي
في طرقات الوحشة
ساعتها...
لم أسمع
غير نحيب خطاي

 

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