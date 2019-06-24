سلاسل من وقت



سهى سلوم | سوريا

الوقت مجاز

يقطع أغنية بساق واحدة

الوقت منحاز

لنعبئ الزجاجات ;

زجاجة عطر

سكبت أنوثتها

على ساق مثلث

الوقت قلادة

لحنين موت

وشوق ولادة

الوقت سلسلة

تشد مئذنة

لبطن جرس

لنعلق أوراق المغفرة

على صلوات

الوقت زجاجة

تقتل نبيذها

من ملل الفراغ

ونملؤها بضجيج القنابل

الوقت سنابل

وأعناق

الوقت خذلان الاشتياق

الوقت طربوش

تخلعه راقصة جامحة

لتصنع السلاطين

الوقت يدق في بكين

وساعة الهنود الحمر متوقفة ،

والفرعون ملعون

بماء الذهب

وعشتار تعلق

نجمة سداسية من حطب

تحرق قصر ابن هشام

والوقت لا ينام

يعبر جنزير دبابة

قطعت وجه الهزيمة

نحو شبق النصر

الوقت طفل

يسرق رغيف الخبز

من تعويذة كاهن

الوقت انحياز

لضحايا المجاز .