أنا والأرض

سعيد الصقلاوي | سلطنة عمان
نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب ورئيس جمعية الكتاب والأدباء العُمانية
همست للأرض أني الحب والشغفُ
وأنني لست للأحزان أعترفُ
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وإنني بسمة الأوطان أجمعها
وأنني الطير والأحلام لا السجفُ
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وإنني الباصر الميمون طائره
نبوئتي بيقين القلب تنكشفُ
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قد تستدل بسيماء على ثقة
لكنما الدمع في الأنفاس يرتجفُ
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قالت نسجتك من روحي ومن بدني
فصرت أنت أنا الإنسان والخزف
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ولا أزال بك الدنيا وزخرفها
ولا تزال بي المعنى الذي يصف
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رواية الدهر والتاريخ يسردها
وإننا من ضياء الله نغترفُ
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وإنني بك حبلى أينما نظرت
عيناك فيك وفي الأكوان تنسرفُ
مذ جئت تسعى ونبضي فيك كلمته
وصوته هل ترى ما أنت تقترفُ
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وهل ستدرك يوما أننا رحم
وأن حزنك يشقيني ويجترفُ