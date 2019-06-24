أنا والأرض



سعيد الصقلاوي | سلطنة عمان

نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب ورئيس جمعية الكتاب والأدباء العُمانية

همست للأرض أني الحب والشغفُ

وأنني لست للأحزان أعترفُ

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وإنني بسمة الأوطان أجمعها

وأنني الطير والأحلام لا السجفُ

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وإنني الباصر الميمون طائره

نبوئتي بيقين القلب تنكشفُ

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قد تستدل بسيماء على ثقة

لكنما الدمع في الأنفاس يرتجفُ

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قالت نسجتك من روحي ومن بدني

فصرت أنت أنا الإنسان والخزف

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ولا أزال بك الدنيا وزخرفها

ولا تزال بي المعنى الذي يصف

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رواية الدهر والتاريخ يسردها

وإننا من ضياء الله نغترفُ

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وإنني بك حبلى أينما نظرت

عيناك فيك وفي الأكوان تنسرفُ

مذ جئت تسعى ونبضي فيك كلمته

وصوته هل ترى ما أنت تقترفُ

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وهل ستدرك يوما أننا رحم

وأن حزنك يشقيني ويجترفُ