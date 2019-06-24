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أنا والأرض

الإثنين 24 يونيو 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

أنا والأرض


سعيد الصقلاوي | سلطنة عمان
نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب  ورئيس جمعية الكتاب والأدباء العُمانية

همست للأرض أني الحب والشغفُ
وأنني لست للأحزان أعترفُ
//
وإنني بسمة الأوطان أجمعها
وأنني الطير والأحلام لا السجفُ
//
وإنني الباصر الميمون طائره
نبوئتي بيقين القلب تنكشفُ
//
قد تستدل بسيماء على ثقة
لكنما الدمع في الأنفاس يرتجفُ
//
قالت نسجتك من روحي ومن بدني
فصرت أنت أنا الإنسان والخزف
//
ولا أزال بك الدنيا  وزخرفها
ولا تزال بي المعنى الذي يصف
//
رواية الدهر  والتاريخ يسردها
وإننا من ضياء الله نغترفُ
//
وإنني بك حبلى أينما نظرت
عيناك فيك وفي الأكوان تنسرفُ

مذ جئت تسعى ونبضي فيك كلمته
وصوته هل ترى ما أنت تقترفُ
//
وهل ستدرك يوما أننا رحم
وأن حزنك يشقيني  ويجترفُ

 

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