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إنجاز مشرف لفريق قوات السلطان المسلحة للرماية

الإثنين 24 يونيو 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

لندن - العمانية

حقّق فريق قوات السلطان المسلحة للرماية إنجازا دوليا مشرفا للسلطنة بصفة عامة وقوات السلطان المسلحة بصفة خاصة في إطار مشاركته في مسابقة الجيش البريطاني "ARA" في ميادين معسكر "بيربرايت" بالمملكة المتحدة والتي اختتمت فعالياتها في 20 يونيو الجاري.

وتمكن فريق قوات السلطان المسلحة من الفوز بالمركز الأول في المسابقات الجماعية على مستوى الفرق الدولية وحصل على كأس الدوق، إضافة إلى عدد من الكؤوس الفردية في نفس المسابقة، كما حصل على المركز الأول في مسابقة الميثون والتي تعتبر من أعرق البطولات في المملكة المتحدة، وما زال الفريق مستمرا في مسابقات الاتحاد البريطاني NRA حتى الرابع والعشرين من هذا الشهر.

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