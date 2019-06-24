إزاحة الستار عن معسكر شباب الأندية في مسقط.. وبرامج متنوعة لصقل مهارات المشاركين

مسقط - الرؤية

افتُتِح، أمس، بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، معسكر شباب الأندية بمحافظة مسقط، الذي يُقام خلال الفترة 23 يونيو الجاري إلى 28 يوليو المقبل، وأقيم حفل الافتتاح تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالوهاب بن ناصر المنذري نائب رئيس الهيئة العامة لصناعات الحرفية، وبحضور سعادة الشيخ رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية، وسعيد بن عبدالله النبهاني رئيس اللجنة المشرفة على معسكرات شباب الأندية، وعدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الرياضية.

وأكد سعادة الشيخ نائب رئيس الهيئة العامة لصناعات الحرفية، أهمية المعسكرات في تعزيز قدرات الشباب، وقال في تصريحات عقب الافتتاح: أودُّ أن أُعرِب عن سعادتي برعاية حفل افتتاح معسكرات شباب الأندية لصيف عام 2019، والتعرف على مجموعة الانشطة والبرامج التي ستنفذ في المعسكرات والتي بكل تأكيد ستسهم في صقل مواهب الشباب وتبرز ابداعاته الفنية وما لديهم من خبرات حقيقية، وهي فرصة كذلك للتفاعل بين الشباب وبين المؤسسات المشاركة والداعمة، ونتمنى لهم جميعا كل التوفيق والنجاح.

وتوجَّه سعادة الشيخ رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية، بالشكر لجميع الشباب المشاركين في معسكرات شباب الأندية في نسختها السادسة للعام 2019، والشكر للأندية التي تفاعلت ورشحت هؤلاء الشباب للاستفادة من برامج هذه المعسكرات، مؤكدا أنَّ وزارة الشؤون الرياضية -ومن خلال برامجها الصيفية- تُحاول أن تخدم شريحة كبيرة من الشباب باستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية؛ بما يُفيدهم ويفيد مجتمعهم. وأشاد سعادته باستحداث 6 معسكرات لشباب الأندية؛ منها معسكران لفتيات في صحار والبريمي، حيث إنها تضم حزمة من الأنشطة والبرامج النوعية التي تلامس احتياجات الشباب وتصقل مهاراتهم في المجالات العلمية والثقافية والرياضية وبرامج القيادة، إلى جانب برامج تطوعية لخدمة المجتمع، إلى جانب عددٍ من الورش التخصصية في مختلف المجالات الإبداعية، ودعا الشباب للاستفادة من معسكرات شباب الأندية في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وخبراتهم.

وألقى سعيد بن عبدالله النبهاني رئيس اللجنة المشرفة على المعسكرات، كلمة وزارة الشؤون الرياضية؛ قال فيها: نُرحب بكم جميعا في حفل افتتاح معسكرات شباب الأندية الذي يعد واحدا من بين خارطة البرامج المهمة التي تنظمها وزارة الشؤون الرياضية لتطوير قدرات الشباب واستثمار أوقات فراغهم خلال الإجازة الصيفية. وأضاف أنَّ مُعسكرات شباب الأندية برؤيتها وأهدافها وبرامجها الجديدة تُمثل إضافة حقيقية لمنظومة تلك الفعاليات، والتي تهدف لغرس قيم التعاون في نفوس الشباب المشاركين وصقل مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة هواياتهم في المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والعلمية والرياضية، وفق برامج معدة خصيصَا لهذا الغرض، وتنمية روح القيادة والإدارة لدى الشباب.

وأوضح النبهاني أنَّ معسكر شباب الأندية بمحافظة مسقط -الذي تستمر فعالياته حتى الثامن والعشرين من شهر يوليو المقبل، بمشاركة ما يقارب 120 شابا ومشرفا- يعدُّ المحطة الأولى لمعسكرات شباب الأندية الستة التي تتضمنها خارطة البرامج والأنشطة لهذا العام، والتي تستهدف ما يقارب 600 مشارك ومشاركة من شباب الأندية والمراكز الرياضية بمختلف محافظات السلطنة. وقال إن المعسكرات ستقام تباعا خلال شهري يونيو ويوليو؛ منها معسكر في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة وسيكون مخصصا للفيتات، إلى جانب معسكر في محافظة البريمي. وتابع أنَّ خارطة البرنامج ستتضمن إقامة معسكر للذكور في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، وأيضا في ولاية صور بجنوب الشرقية، فيما تستضيف محافظة ظفار معسكر العمل الخليجي الشبابي المشترك بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.

وبيَّن النبهاني أن قرية التنمية تمثل واحدة من البرامج الأساسية والنوعية التي تسعى اللجنة المشرفة على معسكرات الأندية لتجديد أنشطتها وبرامجها لتُصبح إضافة حقيقية لأنشطة المعسكر الأخرى، مشيرا إلى أنَّ القرية بأركانها تعدُّ مركزا علميا تدريبيا وحواريا شاملا؛ حيث تتضمن إقامة 8 ورش تدريبية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقام سعادة راعي الحفل بتدشين شعار المعسكرات لهذا العام إيذانا بالانطلاق الرسمي لمعسكرات شباب الأندية التي تضم 6 معسكرات لشباب الأندية؛ هي: معسكر شباب الأندية بمحافظة مسقط، ومعسكر فتيات الأندية بمحافظة شمال الباطنة، والذي سيقام خلال الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو المقبل في المجمع الشبابي بصحار، ويستهدفُ ما يقارب 70 فتاة من مختلف الأندية. أما المعسكر الثالث، فهو معسكر فتيات الأندية بمحافظة البريمي، والذي سيقام خلال الفترة 6-12 يوليو المقبل في المجمع الشبابي بالبريمي، ويستهدف 60 مشاركة من مختلف أندية السلطنة. فيما يقام المعسكر الرابع في محافظة الداخلية في المجمع الشبابي بنزوى خلال الفترة 13-19 يوليو، وسيشارك فيه بما يقارب 95 مشاركا من مختلف ولايات السلطنة. وستحتضن محافظة جنوب الشرقية المعسكر الخامس في المجمع الشبابي بصور خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 2 أغسطس، ويستهدف ما يقارب 95 مشاركا من مختلف ولايات السلطنة.