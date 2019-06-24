تدريب موظفي جامعة السلطان قابوس على "الولاء المؤسسي"

مسقط - الرؤية

اختتمتْ جامعة السلطان قابوس -مُمثلة في مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر- دورة تدريبية بعنوان "تنمية الولاء المؤسسي"، بمُشاركة 24 من شاغلي الوظائف العامة والتنفيذية والإشرافية بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة، والتي استمرَّتْ لمدة 5 أيام، خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو 2019.

وسعتْ الدورة التدريبية إلى إذكاء معارف المشاركين حول ماهية الولاء المؤسسي وواقعه في منظمات القطاع العام، وتعريفهم بعَلاقة أخلاقيات العمل في دعم الولاء المؤسسي، كما سَعَت إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة للتغلُّب على التحديات التي تُعيق تجذر الولاء المؤسسي بالمؤسسة. وتخلَّل الدورة التدريبية عددٌ من التمارين الجماعية، والأنشطة التدريبية، والعصف الذهني.

وقال الدكتور زهران بن سالم الصلتي مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر: إنَّ هذه الدورة جاءت ضمن حزمة من الدورات التدريبية التي تَسْعَى لسدِّ احتياجات موظفي القطاع العام من المعارف والمهارات التي تُعينهم على تحقيق أعلى مستوى من الإنجاز في كافة المجالات.