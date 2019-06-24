الإثنين, 24 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

تنامي الإقبال على البرنامج الصيفي "رحلة ابتكار 3" بمركز العلوم والتكنولوجيا بالداخلية

الإثنين 24 يونيو 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

تنامي الإقبال على البرنامج الصيفي "رحلة ابتكار 3" بمركز العلوم والتكنولوجيا بالداخلية

 

نزوى- الرؤية

تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي فعاليات وأنشطة البرنامج الصيفي "رحلة ابتكار 3" والذي ينظمه مركز العلوم والتكنولوجيا بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية للعام الثالث على التوالي، وذلك ضمن أنشطته في خدمة المجتمع واستغلال أوقات فراغ الطلبة مع بدء الإجازة الصيفية.

وانطلق البرنامج الأسبوع الماضي ويستمر حتى 27 يونيو الجاري بمقر المركز بالرويشية في ولاية نزوى. ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بالعديد من المعارف والمهارات لصقل قدراتهم العلمية والعملية في مختلف المجالات من خلال ورش تدريبية متخصصة والمستهدفة لجميع الفئات العمرية ويأتي تنظيم البرنامج بعد النجاح الذي لاقته النسخ السابقة في العامين المنصرمين.

وقال سعود بن حمد الريامي إن البرنامج يهدف إلى تعزيز مهارات الابتكار والاستكشاف لدى طلبة المدارس الحكومية والخاصة، مشيرا إلى تنوع البرامج وحلقات العمل التدريبية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وبرمجة الروبوتات الذكية والتعليمية وليجو بوست، والرسامة، إلى جانب حلقات عمل الإلكترونيات واللوحات الذكية، والطاقة المتجددة، والتعلم التفاعلي، وتقنية النانو وغيرها من البرامج التي تعد من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة.

وبيَّن الريامي أن البرنامج يتضمن تعريف الطلبة بكيفية صناعة القصص التفاعلية والألعاب الإلكترونية وحلقات الطابعات ثلاثية الأبعاد وحلقة الأردوينو، وحلقة الأستوديو الإذاعي، وحلقة طوارئ المنزل، وذلك بمشاركة طلبة الحلقة الأولى والثانية وما بعد التعليم الأساسي وطلاب وطالبات مؤسسات التعليم العالي وأولياء الأمور والموظفين، وقد بلغ عدد المسجلين في البرنامج 960 مشاركا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 يونيو 2019

اليوم.. انطلاق برنامج "رحلة ابتكار" الصيفي الصيفي بالداخلية

المزيد

25 سبتمبر 2017

اختتام البرنامج الصيفي بمركز المسفاة

المزيد

28 يوليو 2018

اختتام البرنامج الصيفي بمركز آسية بنت الحارث بالرستاق

المزيد

23 أغسطس 2017

"التربية" تطلع على أنشطة وبرامج مركز العلوم والتكنولوجيا بالداخلية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

جامعة السلطان قابوس تدشن برنامج "المستكشف الناشئ" لتعزيز المعارف الأكاديمية لدى الطلاب

المحليات - تعليم

البكري يُطلع ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص على البرنامج الوطني للتطوير القيادي "اعتماد"

الاقتصاد - محلي

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

الشبيبي يوقع اتفاقية لتطوير الخدمات الإلكترونية لـ"الإسكان".. وتفعيل المنصة بنهاية 2020

الاقتصاد - محلي

جلستان لـ"الشورى" خلال الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة رغبات الأعضاء

عمان - الدولة والشورى

بدء التشغيل التجاري لـ"كهرباء عبري" بإشراف عماني 100%

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة