تنامي الإقبال على البرنامج الصيفي "رحلة ابتكار 3" بمركز العلوم والتكنولوجيا بالداخلية

نزوى- الرؤية

تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي فعاليات وأنشطة البرنامج الصيفي "رحلة ابتكار 3" والذي ينظمه مركز العلوم والتكنولوجيا بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية للعام الثالث على التوالي، وذلك ضمن أنشطته في خدمة المجتمع واستغلال أوقات فراغ الطلبة مع بدء الإجازة الصيفية.

وانطلق البرنامج الأسبوع الماضي ويستمر حتى 27 يونيو الجاري بمقر المركز بالرويشية في ولاية نزوى. ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بالعديد من المعارف والمهارات لصقل قدراتهم العلمية والعملية في مختلف المجالات من خلال ورش تدريبية متخصصة والمستهدفة لجميع الفئات العمرية ويأتي تنظيم البرنامج بعد النجاح الذي لاقته النسخ السابقة في العامين المنصرمين.

وقال سعود بن حمد الريامي إن البرنامج يهدف إلى تعزيز مهارات الابتكار والاستكشاف لدى طلبة المدارس الحكومية والخاصة، مشيرا إلى تنوع البرامج وحلقات العمل التدريبية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وبرمجة الروبوتات الذكية والتعليمية وليجو بوست، والرسامة، إلى جانب حلقات عمل الإلكترونيات واللوحات الذكية، والطاقة المتجددة، والتعلم التفاعلي، وتقنية النانو وغيرها من البرامج التي تعد من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة.

وبيَّن الريامي أن البرنامج يتضمن تعريف الطلبة بكيفية صناعة القصص التفاعلية والألعاب الإلكترونية وحلقات الطابعات ثلاثية الأبعاد وحلقة الأردوينو، وحلقة الأستوديو الإذاعي، وحلقة طوارئ المنزل، وذلك بمشاركة طلبة الحلقة الأولى والثانية وما بعد التعليم الأساسي وطلاب وطالبات مؤسسات التعليم العالي وأولياء الأمور والموظفين، وقد بلغ عدد المسجلين في البرنامج 960 مشاركا.