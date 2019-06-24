الإثنين, 24 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

300 مشارك ببرنامج "صيفي تعليمي" بكلية عمان البحرية الدولية في صحار

الإثنين 24 يونيو 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

300 مشارك ببرنامج "صيفي تعليمي" بكلية عمان البحرية الدولية في صحار

 

صحار - الرؤية

شهد مسرح كلية عمان البحرية الدولية بصحار افتتاح برنامج "صيفي تعليمي 2019" في نسخته الثامنة تحت رعاية الدكتور خالد بن راشد البلوشي مدير دائرة البرامج التعليمية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، وبحضور مساعد العميد للشؤون الأكاديمية بكلية عمان البحرية الدولية وسعيد الزعابي مسؤول خدمة المجتمع بشركة نفط عمان.

وتضمن الافتتاح تقديم العديد من الفقرات المنوعة، حيث تم عرض فيلم بعنوان "صيفي تعليمي لعام 2018"، وقدم نائب عميد كلية عمان البحرية للشؤون الأكاديمية كلمة ترحيبية بالطلبة، أعرب فيها عن سعادة الكلية باستضافة الطلبة. وقدَّم نبيل اليحيائي مدير التسويق بكلية عمان البحرية الدولية نبذة تعريفية عن الكلية وتخصصاتها، وتلا ذلك كلمة الدكتور خالد بن راشد البلوشي مدير دائرة البرامج التعليمية، أعرب فيها عن حرص المديرية على تقديم أجود البرامج التدريبية لهذه الفئة من الطلاب المتميزين.

وعن البرنامج واستمراريته في نسخته الثامنة، قال المهندس سويد بن سعيد الشميسي المدير التنفيذي لشؤون شركة ميناء صُحار والمنطقة الحرة إن الشركة مستمرة في دعمها لهذا البرنامج، بما يحقق أقصى استفادة للطلبة والطالبات المشاركين وتزويدهم بالمهارات والخبرات الضرورية في حياتهم التعليمية والمستقبلية، مشيرًا إلى أنَّ البرنامج هذا العام يتميز بالعديد من الفرص التدريبية التي تركز على تعلم اللغة الإنجليزية بأسلوب مبتكر ومستوى تعليمي عال لمهارات الكتابة والقراءة والأنشطة الأخرى المصاحبة.

وقال الدكتور خالد بن راشد البلوشي مدير دائرة البرامج التعليمية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بشمال الباطنة والمشرف على البرنامج إن البرنامج هذا العام يأتي في حلة جديدة من حيث منهجية تعلم اللغة الإنجليزية بما يتناسب مع مرحلة الصف الحادي عشر من التعليم ما بعد الأساسي، وفق رؤية تعليمية تتوافق مع التطور الذي وصل إليه الطلبة والطالبات المشاركون في البرنامج هذا العام، وإكسابهم المزيد من المهارات اللغوية في الكتابة والتحدث وحل الأسئلة والأنشطة التعليمية الأخرى في هذا الجانب.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 أغسطس 2016

طلاب صحار ولوى يتفاعلون مع فعاليات "صيفي تعليمي".. والفنون التشكيلية والمونتاج والموسيقى بمقدمة الاهتمامات

المزيد

15 أغسطس 2016

الاطلاع على سير العمل في برنامج (صيفي تعليمي) بشمال الباطنة

المزيد

16 أغسطس 2016

تكريم المشاركين في برنامج صيفي تعليمي بشمال الباطنة

المزيد

05 يوليو 2017

300 طالب وطالبة على مقاعد برنامج صيفي تعليمي بشمال الباطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

جامعة السلطان قابوس تدشن برنامج "المستكشف الناشئ" لتعزيز المعارف الأكاديمية لدى الطلاب

المحليات - تعليم

البكري يُطلع ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص على البرنامج الوطني للتطوير القيادي "اعتماد"

الاقتصاد - محلي

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

الشبيبي يوقع اتفاقية لتطوير الخدمات الإلكترونية لـ"الإسكان".. وتفعيل المنصة بنهاية 2020

الاقتصاد - محلي

جلستان لـ"الشورى" خلال الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة رغبات الأعضاء

عمان - الدولة والشورى

بدء التشغيل التجاري لـ"كهرباء عبري" بإشراف عماني 100%

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة