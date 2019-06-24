300 مشارك ببرنامج "صيفي تعليمي" بكلية عمان البحرية الدولية في صحار

صحار - الرؤية

شهد مسرح كلية عمان البحرية الدولية بصحار افتتاح برنامج "صيفي تعليمي 2019" في نسخته الثامنة تحت رعاية الدكتور خالد بن راشد البلوشي مدير دائرة البرامج التعليمية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، وبحضور مساعد العميد للشؤون الأكاديمية بكلية عمان البحرية الدولية وسعيد الزعابي مسؤول خدمة المجتمع بشركة نفط عمان.

وتضمن الافتتاح تقديم العديد من الفقرات المنوعة، حيث تم عرض فيلم بعنوان "صيفي تعليمي لعام 2018"، وقدم نائب عميد كلية عمان البحرية للشؤون الأكاديمية كلمة ترحيبية بالطلبة، أعرب فيها عن سعادة الكلية باستضافة الطلبة. وقدَّم نبيل اليحيائي مدير التسويق بكلية عمان البحرية الدولية نبذة تعريفية عن الكلية وتخصصاتها، وتلا ذلك كلمة الدكتور خالد بن راشد البلوشي مدير دائرة البرامج التعليمية، أعرب فيها عن حرص المديرية على تقديم أجود البرامج التدريبية لهذه الفئة من الطلاب المتميزين.

وعن البرنامج واستمراريته في نسخته الثامنة، قال المهندس سويد بن سعيد الشميسي المدير التنفيذي لشؤون شركة ميناء صُحار والمنطقة الحرة إن الشركة مستمرة في دعمها لهذا البرنامج، بما يحقق أقصى استفادة للطلبة والطالبات المشاركين وتزويدهم بالمهارات والخبرات الضرورية في حياتهم التعليمية والمستقبلية، مشيرًا إلى أنَّ البرنامج هذا العام يتميز بالعديد من الفرص التدريبية التي تركز على تعلم اللغة الإنجليزية بأسلوب مبتكر ومستوى تعليمي عال لمهارات الكتابة والقراءة والأنشطة الأخرى المصاحبة.

وقال الدكتور خالد بن راشد البلوشي مدير دائرة البرامج التعليمية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بشمال الباطنة والمشرف على البرنامج إن البرنامج هذا العام يأتي في حلة جديدة من حيث منهجية تعلم اللغة الإنجليزية بما يتناسب مع مرحلة الصف الحادي عشر من التعليم ما بعد الأساسي، وفق رؤية تعليمية تتوافق مع التطور الذي وصل إليه الطلبة والطالبات المشاركون في البرنامج هذا العام، وإكسابهم المزيد من المهارات اللغوية في الكتابة والتحدث وحل الأسئلة والأنشطة التعليمية الأخرى في هذا الجانب.