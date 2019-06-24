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4 برامج تدريبية في معهد السلامة المرورية

الإثنين 24 يونيو 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

4 برامج تدريبية في معهد السلامة المرورية


مسقط - الرؤية
نفذ معهد السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور مطلع الأسبوع الجاري 4 برامج تدريبية لسائقي المركبات في مجال السياقة الوقائية.
وتم تخصيص البرنامج الأول لموظفي جامعة السلطان قابوس، ومحكمة القضاء الإداري، والهيئة العامة لتقنية المعلومات، ويستمر لمدة أسبوع، فيما يتم تنفيذ 3 برامج تدريبية في مجال تأهيل معلمي السياقة التأسيسي في محافظتي جنوب الشرقية ومسقط. وإلى جانب المحاور النظرية اشتمل البرنامج على الجانب العملي من خلال التدريبات الميدانية في السياقة الوقائية.
ويأتي تنفيذ هذه البرامج ضمن سعي الإدارة العامة للمرور للوصول إلى سياقة آمنة على الطريق والحد من حوادث المرور من خلال التركيز على تعلم مبادئ السياقة الوقائية على أسس علمية حديثة بشقيها النظري والعملي. وحتى يتمكن السائقون من اكتساب المهارات المطلوبة وتزويدهم بمبادئ السياقة السليمة وإدراك مخاطر الطريق وفهم ميكانيكية حركة السير للمحافظة على حياتهم وحياة الآخرين.

 

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