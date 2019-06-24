التدريب على مسببات الحرائق بقيادة جنوب الباطنة



الرستاق - الرؤية

نفذت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني والإسعاف دورة تدريبية في مجال مسببات الحرائق والإسعافات الأولية والتي استمرت لمدة أسبوع بمشاركة عدد من منتسبي قيادة شرطة المحافظة.

وتضمنت الدورة مختلف العلوم والمعارف المتعلقة بحوادث الحرائق ومكافحتها وطرق تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في هذه الحوادث.

ورعى ختام الدورة العقيد سالم بن مبارك الأبروي آمر وحدة شرطة المهام الخاصة بالرستاق؛ حيث ألقى كلمة حث فيها المشاركين على بذل المزيد من الجهد في السعي لتلقي العلوم والمعارف التي تكسبهم الخبرات اللازمة لأداء الأعمال الموكلة إليهم بالطريقة المُثلى.