بدء برنامجين تدريبيين بـ"أكاديمية الشرطة"



مسقط - الرؤية

انطلق بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامجان تدريبان؛ الأول حول تأهيل المهارات العملياتية والإدارية للرتب الأخرى بإشراف من معهد التدريب التخصصي بالأكاديمية، وبمشاركة منتسبين من تشكيلات شرطة عُمان السلطانية.

ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بأداء المشاركين وتطوير مهاراتهم المهنية وزيادة معارفهم في العلوم القانونية والشرطية من خلال عدد من المساقات الدراسية والتطبيقات العملياتية.

بينما تضمن البرنامج الثاني ورشة "مساق البحث العلمي" ويشارك فيها عدد من ضباط تشكيلات شرطة عُمان السلطانية، وتهدف إلى إكساب المشاركين مهارات وطرق البحث العلمي من خلال مناقشة عدة محاور أبرزها محور العناصر الأساسيّة للبحث العلمي ومحور أدوات البحث العلمي ومحور القواعد الشكلية للبحث العلمي.

ورعى افتتاح البرنامجين العميد سالم بن راشد العلوي قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة؛ حيث وجه المشاركين إلى ضرورة الاستفادة من المحاضرات والفعاليات التدريبية وترجمتها إلى بيئة العمل.