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"أمن المطارات" تنظم دورة لتدريب موظفي التفتيش

الإثنين 24 يونيو 2019 08:34 ص بتوقيت مسقط

"أمن المطارات" تنظم دورة لتدريب موظفي التفتيش


مسقط - الرؤية
عقدت الإدارة العامة لأمن المطارات أمس دورة "أجهزة مشغلي التفتيش على النظام التشبيهي"، والتي تستمر لمدة أسبوعين بمشاركة 65 فردا.
وتتضمن الدورة عدة محاور أهمها شرح برنامج الدورة وأهدافها والتعريف بالأجهزة المستخدمة في التفتيش بالمطارات والتعريف بالمواد التي تهدد أمن وسلامة الطيران المدني وكيفية التعامل معها إضافة إلى التعريف بجهاز الأشعة السينية وملحقاتها وكيفية استخدامها، كما يتخلل البرامج تمارين عملية لمعرفة السوائل والمواد الخطرة. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة التي تعينهم على أداء عملهم.

 

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