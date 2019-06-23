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تدريب موظفي "البلديات" على أفضل الممارسات الإدارية

الأحد 23 يونيو 2019 08:35 م بتوقيت مسقط

تدريب موظفي "البلديات" على أفضل الممارسات الإدارية

 

البريمي- سيف المعمري

أسدل الستار على برنامج تدريب موظفي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على أفضل الممارسات في الإدارة والقيادة الذكية، والذي نظمته الوزارة، بمشاركة 22 متدرباً من مديري الدوائر ومساعديهم بديوان عام الوزارة والمديريات والبلديات بالمحافظات، خلال الفترة 16 إلى 20 يونيو الجاري بمحافظة البريمي.

وقدم البرنامج الدكتور حاتم عبدالفتاح طلبة، وهدف إلى تمكين المشاركين لمعرفة أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والقيادة الذكية، وتزويدهم بالمعرفة وتعزيز المهارات المتصلة بمفاهيم الإدارة والقيادة من حيث تنمية المهارات الإدارية ومهارات القيادة، والإبداع والتميز في ممارسات الإدارة الذكية بأحدث الممارسات والمنهجيات العالمية؛ لتعزيز وتطبيقات مفاهيم الجودة الشاملة في أفضل الممارسات الإدارية.

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