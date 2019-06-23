"الكشافة" تناقش مستجدات وتطوير منظومة عمل عشائر جوالة وجوالات السلطنة

مسقط - الرؤية

عقدت المديرية العامة للكشافة والمرشدات أمس حلقة نقاشية حول المستجدات وتطوير منظومة العمل الكشفي والإرشادي بعشائر الجوالة والجوالات في الجامعات والكليات والأندية الرياضية وجمعيات المرأة العمانية.

وترأس الحلقة النقاشية الدكتور يعقوب بن خلفان بن خلفان الندابي مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات بحضور مدير عام المساعد للكشافة والمديرة العامة المساعدة للمرشدات ومشرفي وقيادات عشائر الجوالة والجوالات بالسلطنة، وذلك بمسرح الفرقة الموسيقية بغلا.

وأشاد المدير العام بالدور الإيجابي والتفاعل الدائم الذي تقدمه مختلف عشائر الجوالة والجوالات، وقال: "نأمل أن يكون لقاؤنا هادفاً للوقوف على مرئياتكم ومقترحاتكم لتجويد العمل الكشفي والإرشادي لمرحلة الجوالة والجوالات"، مؤكدا ضرورة إيجاد وسيلة تواصل مشتركة بين المديرية وبين جميع عشائر جوالة وجوالات السلطنة لمتابعة أنشطتهم والحرص على تمكين الشباب وإعطائهم أولوية قصوى من حيث المشاركة في البرامج والأنشطة التي تقدمها المديرية، موضحا أنّ الشباب جزء لا يتجزأ من خطط وبرامج أنشطة المديرية. وأشار إلى أهمية تفعيل المشاركة في الأعمال الهادفة والتي تخدم المجتمع وانتقاء المشاركات والبرامج والأنشطة النوعية وضرورة التعاون بين كافة عشائر الجوالة وإبراز أنشطتهم في مختلف وسائل التواصل الاجتماعية.

ولفت الندابي إلى توثيق الزي الكشفي والإرشادي لمرحلة الجوالة والجوالات وأهمية الالتزام به، نظرا لدوره البارز في تقديم الصورة المشرفة في جميع المشاركات المختلفة، داعيا عشائر الجوالة إلى التسجيل في قوائم المديرية من أجل ضمان جودة العمل الكشفي والإرشادي لتلك المرحلة، ومعرفة التوسع الذي تسجله هذه المرحلة لاختيار أنسب الأنشطة والبرامج التي تناسبها وتستوعب تلك الأعداد.

وقدم رؤساء أقسام الكشافة والمرشدات بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات عرضاً تفصيلياً للضوابط والاشتراطات لتسجيل عشائر الجوالة والجوالات وأهم الأنشطىة والدورات المقدمة لهذه لمرحلة، بعدها تم عرض فيلم مرئي عن مشروع قطرة دم والذي كان للجوالة دور بارز في المساهمة فيه، تلاه عرض مرئي آخر لمختلف الأنشطة والبرامج التي قدمتها عشائر الجوالة.

إلى ذلك، تمّ فتح المجال للمناقشات والمقترحات والتساؤلات؛ حيث تحدث أحمد الهميمي قائد عشائر جوالة وجوالات نادي بهلاء حول إتاحة فرص مشاركة الجوالة والجوالات في المخيمات الصيفية، وأشار إلى الدور الذي تقدمه عشائر الجوالة في حملات التبرع بالدم. وعقب الدكتور المدير العام على ذلك قائلا إنّ للجوالة والجوالات نصيب دائم في مختلف المشاركات سواء كانت المخيمات الصيفية أو الشتوية حيث لهم مشاركة في العام المنصرم في المخيم الصيفي بسهل جبل آشور بمحافظة ظفار.

وأشادت وفاء العامرية رئيسة جمعية المرأة العمانية بالسيب ومشرفة عشيرة جوالة وجوالات نادي السيب بالدور والتعاون والاهتمام المتواصل الذي تقدمه المديرية العامة للكشافة والمرشدات وسعيها نحو تقديم العديد من البرامج والأنشطة للجوالة.

ودعا علي الزريفي مشرف عام عشيرة نادي المصنعة إلى أهمية زيادة عدد المشاركات للجوالة والجوالات وأن يكون هناك مسابقات خاصة لهم للتنافس وإبراز مواهبهم المتعددة، ورد على ذلك الدكتور المدير العام بالقول إن المديرية تحرص على إتاحة المزيد من الفرص للمشاركة الخارجية للمجيدين من عشائر الجوالة والجوالات وسيكون هناك عمل مسابقات ومنافسات متنوعة خاص للجوالة والجوالات.

وفي نهاية الحلقة النقاشية، تم التأكيد على ضرورة إيجاد منصة إلكترونية شاملة تجمع مختلف الأنشطة والبرامج التي تقدمها مختلف عشائر جوالة وجوالات السلطنة.