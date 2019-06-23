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المرهون يكرم أحد أقدم موظفي "الخدمة المدنية"

الأحد 23 يونيو 2019 08:22 م بتوقيت مسقط

المرهون يكرم أحد أقدم موظفي "الخدمة المدنية"

 

مسقط - الرؤية

كرّم معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية أمس المهندس سهيل درويش أسعد، خبير الحاسب الآلي بالمديرية العامة للمعلومات والإحصاء بمناسبة انتهاء مهام عمله بالوزارة والتي تجاوزت 22 عامًا، تولّى خلالها مهام متعددة تتصل بتطوير إجراءات العمل في أنظمة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات؛ حيث ساهم في تطوير نظام الموارد البشرية "مورد"، بما يتناسب واحتياجات الوحدات الحكومية المطبقة للنظام.

وأعرب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية خلال التكريم عن شكره وثنائه على الجهود التي قدمها المهندس سهيل درويش خلال عمله كخبير حاسب آلي؛ حيث كان لتلك الأعمال والمسؤوليات الأثر الإيجابي على العمل التقني بالوزارة، وانعكاس هذا على الوزارة في قطاع الخدمة المدنية، متمنيا معاليه له التوفيق في حياته العملية والعلمية والأسرية.

بدوره قدم المهندس سهيل درويش الشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، ولمسؤولي الوزارة وكافة موظفيها على ما وجده منهم جميعاً من تعاون في تأدية الأعمال المكلف بها، واعتزازه بسنوات عمله الطويلة التي قضاها في السلطنة، والتي شعر خلالها أنّه بين أهله وذويه، معرباً عن بالغ شكره لهذه اللفتة الطيبة، وتمنياته للجميع التوفيق والنجاح.

حضر حفل التكريم عدد من مسؤولي الوزارة.

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