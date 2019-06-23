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جامعة السلطان قابوس تدشن برنامج "المستكشف الناشئ" لتعزيز المعارف الأكاديمية لدى الطلاب

الأحد 23 يونيو 2019 08:20 م بتوقيت مسقط

جامعة السلطان قابوس تدشن برنامج "المستكشف الناشئ" لتعزيز المعارف الأكاديمية لدى الطلاب

 

مسقط - العمانية

رعى سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس، أمس، انطلاق فعاليات البرنامج الصيفي "المستكشف الناشئ 2019" في نسخته الثانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بمشاركة 127 من طلبة المدراس من الصف التاسع ومن المجيدين علميًا في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية ومن المجيدين في الاختبارات النفسية، ويستمر البرنامج حتى 25 يوليو المقبل.

ويسعى البرنامج إلى مزج التعليم والترفيه في مواد الرياضيات والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية كإحدى الوسائل المهمة لإيصال المعلومة بطرق محببة للطلبة وتوفير جو تعليمي جاذب وتوفير بيئة تعلم تكسب الطالب المعرفة الأكاديمية إلى جانب صقل مهاراته الذاتية والإبداعية بنمط يجمع بين العلم والترفيه.

وأبرز سعادة رئيس الجامعة- في كلمة له- كيفية الاستفادة من هذا البرنامج وأهدافه ونتائج النسخة الأولى منه وشرح للطلبة المشاركين الفرق بين المرحلة التعليمية في المدارس والمرحلة الجامعية وكيفية استغلال الحياة الجامعية.

من جانبه، أكد راشد بن حمد الكيومي مستشار رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير مدير البرنامج أنّ البرنامج يسعى إلى توسيع آفاق الطالب وتقوية مداركه الذهنية وصقل شخصيته حتى يتوافق بسهولة مع المتغيرات الحاصلة، وأن يدرك ويتفاعل مع ما هو جديد بالعالم بطريقة علمية وعالمية، مبينًا أن البرنامج يضع رؤية استراتيجية تهدف إلى تحفيز الفضول الثقافي والعقلي والنفسي للطالب من خلال رحلة الاستكشاف. وبيّن الكيومي أنّ معايير الاختيار في النسخة الثانية من البرنامج تعتمد على الإجادة في الرياضيات واللغة الإنجليزية والاختبارات النفسية كون الإجادة في الرياضيات واللغة الإنجليزية مهمة للنجاح في الجانب الأكاديمي للبرنامج كما أن الإجادة في الاختبارات النفسية مهمة للنجاح في الجانب غير الأكاديمي (الثقافي- اجتماعي- ترفيهي).

يشار إلى أنّه شارك في النسخة الأولى من برنامج المستكشف الناشئ (2015- 2017) 110 طلاب وطالبات حققوا فيها نجاحًا باهرًا تمثل في اجتياز 36% منهم البرنامج التأسيسي في الجامعات وهي نسبة "عالية جدًا".

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