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"تكاتف بتروفاك عمان" يكرم الطلاب المتفوقين

الأحد 23 يونيو 2019 08:19 م بتوقيت مسقط

"تكاتف بتروفاك عمان" يكرم الطلاب المتفوقين

 

مسقط - الرؤية

أعلنَ معهد تكاتف بتروفاك عُمان إكمال 23 طالبا من شركة صلالة للميثانول مدة 12 شهرا للدورة التأسيسية المكثفة والتدريب التقني. وكرَّم معهد تكاتف بتروفاك عُمان الطلاب المتفوقين الذين خلا سجلهم من الغياب. وحصل العديد من المتدربين في شركة صلالة للميثانول على شهادات تفوقهم في البرنامج التأسيسي والرياضيات التقنية والصحة والسلامة.

وقال جلين هاردينج المدير العام لمعهد تكاتف بتروفاك عُمان: فخر لنا أن نختتم هذه الدورة الناجحة للفوج الأول من المتدربين من شركة صلالة للميثانول. ونأمل أن تكون هذه بداية مبشرة للمجموعات القادمة لتحقيق نجاحات ملموسة في المعهد.

وسيُقام أول حفل تخريج لتكاتف بتروفاك عُمان لاحقا. وسيستلم الخريجون شهادات من وزارة القوى العاملة، إضافة لشهادات معتمدة من سيتي آند جيلدز، وهي شركة عالمية رائدة مقرها المملكة المتحدة في مجال المهارات المهنية والتنمية.

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