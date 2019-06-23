نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الرؤية - أحمد الجهوري

كشفَ المركزُ الوطنيُّ للإحصاء والمعلومات -عبر نشرته الإحصائية الشهرية- أنَّ أكثرَ من نصف العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم يتقاضون راتب 499 ريالا وأقل، بنسبة 51.8%، وبلغ عددهم حوالي 133 ألف عامل وموظف من إجمالي نحو 258 ألفا، بنهاية أبريل الماضي.

وأظهرتْ الإحصائيات أنَّ أكثر من 77 ألف عامل عماني يتقاضى كل منهم راتبا يتراوح بين 325 إلى أقل من 400 ريال، كما يتقاضى حوالي 56 ألف عماني راتباً يتراوح بين 400 ريال وأقل من 500 ريال عماني.

وأظهرتْ النشرة الإحصائية للعُمانيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، أنَّ عدد العمانيين الذين يتقاضون راتبا أكثر من 2000 ريال بلغ 13.6 ألف عماني بنسبة 5 في المئة من عدد العاملين، وأن عدد العمانيين الذين يتقاضون راتبا يتراوح ما بين 1000 ريال إلى أقل من 2000 ريال يبلغ نحو 30 ألف عماني بنسبة تتجاوز 11 في المئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص. وبلغ عدد العمانيين الذين يتقاضون راتبا يتراوح ما بين 900 إلى أقل من 1000 ريال 7.5 ألف عامل عماني بنسبة 3 في المئة تقريبا من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص، وسجَّل عدد الذين يتقاضون راتباً يتراوح ما بين 800 إلى أقل من 900 ريال 9.3 آلاف عامل عماني، شكلوا ما نسبته 4 في المئة تقريبا من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص.

وبَلَغ عددُ العُمانيين الذين يتقاضون راتباً يتراوح ما بين 700 إلى أقل من 800 ريال، حوالي 13 ألفا تقريبا، مثَّلوا ما نسبته 5 في المئة تقريبا من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص. أما العمانيون الذين يتقاضون راتبا يتراوح ما بين 600 ريال إلى أقل من 700 ريال، فقد بلغ عددهم 22.7 ألف عماني، ما نسبته حوالي 9 في المئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص. وبلغ عدد العمانيين الذين يتقاضون راتبا يتراوح ما بين 500 ريال إلى أقل من 600 ريال 28 ألف عماني تقريبا، ما نسبته حوالي 11 في المئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص.

ويعمل 60 ألف عماني في قطاع التشييد، ويمثل بذلك أهم القطاعات التي يعمل بها العمانيون العاملون في القطاع الخاص المؤمن عليهم حسب النشاط الاقتصادي والمجموعات المهنية حتى نهاية شهر أبريل الماضي. ويعمل أكثر من 37 ألف عامل عماني في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، ويعمل 31 ألف عماني في قطاع الصناعات التحويلية، وأكثر من 30 ألف عامل عماني في التعدين واستغلال المحاجر، كما يعمل أكثر من 30 ألف عامل عماني في قطاع التعدين واستغلال المحاجر، وفي قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم يعمل 19.5 ألف عماني، وفي قطاع النقل والتخزين يعمل 19.6 ألف عامل عماني، وفي قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين يعمل 17 ألف عامل عماني.

ويعملُ بمهنة مديري الإدارة العامة والأعمال 29 ألف عامل عماني، و58 ألفا في المهن الكتابية، و57 ألفا في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة، و45 ألفا في مهن الخدمات، و24 ألف عامل عماني بمهنة الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، و14 ألفا عدد الاختصاصين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، و14 ألفا في مهن البيع.