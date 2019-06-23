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"سوق المال" تدشن نظاما إلكترونيا لتسجيل أعضاء مجالس الإدارة في قاعدة بيانات مركزية

الأحد 23 يونيو 2019 08:16 م بتوقيت مسقط

"سوق المال" تدشن نظاما إلكترونيا لتسجيل أعضاء مجالس الإدارة في قاعدة بيانات مركزية

مسقط - الرؤية

استحدثتْ الهيئة العامة لسوق المال نظامًا إلكترونيًّا يُتيح الفرصة لذوي الكفاءة والخبرة العملية والمهنية والمهارات المتخصصة، وتشجيعهم على الانضمام لعضوية مجالس إدارة الشركات؛ وذلك من منطلق حرص الهيئة على تحديث نظمها وتشريعاتها، وسعياً منها لتوفير السبل الكفيلة بوجود بُنى هيكلية متوازنة في مجالس إدارة شركات المساهمة العامة.

وأكَّد محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال، أنَّ النظامَ يُمثل انطلاقة لتوفير قاعدة بيانات مرجعية للكوادر البشرية التي يُمكن أن تشغل عضوية مجالس إدارة شركات المساهمة العامة؛ باعتبار أنَّ هذه المجالس هي الجهات العليا المسؤولة عن الإشراف على إستراتيجية عمل الشركات، وتحديد أولوياتها، ووضع سياساتها، ومتابعة أدائها، واتخاذ القرارات التي تخص أعمالها ومتابعة أدائها المالي والتشغيلي، وستكون بمثابة حلقة وصل بين الشركات والأشخاص الذين يرون أنهم يتمتعون بالكفاءة والخبرة والمهارات اللازمة لشغل منصب عضو مجلس إدارة، مضيفا أنه يتوجَّب على الفرد الراغب في الترشح إدراج بياناته من مؤهلات وخبرات في النظام حتى تتمكن الشركات من الاطلاع عليها وتقييم مدى استيفاء الأعضاء المحتملين للخبرات والمؤهلات المطلوبة بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات وتطلعاتها.

وأوضَح العبري أنَّ النظام تمَّ تصميمه لاستقطاب كفاءات جديدة لعضوية مجالس الإدارة ومساعدة شركات المساهمة العامة في تعزيز كفاءة مجالس إدارتها، ويتيح للجهات المسجلة الاطلاع على قاعدة بيانات متنوعة من الكفاءات والخبرات، ويُسهم في رفد مجالس إدارة شركات المساهمة العامة بطاقات بشرية تتمتع بخبرات وكفاءات في مختلف المجالات والتخصصات.

ودعا نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال كافة العمانيين وغير العمانيين المؤهلين والذين يرون في أنفسهم الكفاءة والخبرة ولديهم الرغبة في شغل منصب عضو مجلس إدارة ضرورة المبادرة والانضمام لقاعدة البيانات من خلال تسجيل أسمائهم وبياناتهم في الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال. ويُمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بالأفراد الذين أبدوا استعدادهم لشغل عضوية أي مجلس إدارة زيارة الموقع عبر نفس الرابط، مؤكداً أنَّ الهيئة العامة لسوق المال -باعتبارها الجهة الرقابية والتشريعية- ستواصل سعيها لدعم جهود الشركات وتطلعاتها نحو تحسين أدائها وتطوير أعمالها.

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