التدريب على "تقنيات التكنولوجيا الخضراء" في "الغرفة"

مسقط - العمانية

بدأتْ، أمس، أعمال البرنامج التدريبي "تنمية المسؤولية البيئية بتقنيات التكنولوجيا الخضراء"، والذي تُنظمه غرفة تجارة وصناعة عُمان بمقرها الرئيسي، ويستمر خمسة أيام.

ويستهدفُ البرنامج العاملين بقطاع التوعية والإعلام البيئي بالسلطنة؛ حيث يسعى البرنامج لرفع الوعي في مجال حفظ وصون البيئة، ويتضمَّن البرنامج العديد من المحاور؛ أهمها: الإعلام البيئي والاقتصاد الأخضر والتقنيات المرتبطة بالزراعة والتربة التقنيات الخضراء المرتبطة في مجالي النفط والغاز.

ويستعرضُ البرنامج تقنيات حديثة الاستخدام في الطاقة المتجددة، والتقنيات الخضراء المرتبطة بالنقل والمواصلات، إضافة لحلقة عمل حول التقنيات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات الخضراء.