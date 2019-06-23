وفد عماني يبحث تعزيز التعاون التجاري مع وزير الاقتصاد البوسني

مسقط - الرؤية

استقبلَ مَعَالي حارس بازيتش وزير الاقتصاد البوسني، الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، ضِمْن برنامج زيارة الوفد التجاري العماني لغرفة تجارة وصناعة عمان للعاصمة البوسنية سيراييفو.

وشهدتْ المقابلة بحثَ أوجه التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتذليل التحديات ومواضيع النقل واللوجستيات.

وأوضَح الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي رئيس الوفد التجاري العماني إلى البوسنة، أنَّ اللقاء بحث فتح خط طيران مباشر بين مسقط وسراييفو، وأثر ذلك على تعزيز التعاون، وتفعيل الجوانب الاستثمارية والسياحية بين البلدين. كما تمَّ التطرق لموضوع تسهيل الإجراءات وإعطاء ميزة للعمانيين في جانب التبادل التجاري وإقامة المعارض والاستثمار وتملك العقارات في البوسنة.

ويتطلَّع الجانبان العماني والبوسني إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، وينظر رجال الأعمال العمانيون باهتمام لتطور وتوسع السوق الاقتصادي للبوسنة.. حضر اللقاء سعادة روزمير بوبريش مستشار وزراة الاقتصاد البوسني وعدد من رجال الأعمال العمانيين.

واختتم الوفد التجاري العماني لغرفة تجارة وصناعة عمان زيارته للعاصمة البوسنية سيرايفو، والتي استغرقت عدة أيام، وشهدت توقيع عدة اتفاقيات بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم البوسنيين في مجالات تجارية واقتصادية وسياحية واستثمارية.