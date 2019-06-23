حلقة عمل حول دور القطاع الخاص في تعزيز "الابتكار الوطني"

مسقط - الرؤية

نظَّم مجلس البحث العلمي حلقة عمل، بالتعاون مع الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا)، بعنوان "دور القطاع الخاص في تعزيز منظومة الابتكار الوطني"؛ وذلك بمقر المؤسسة بمنطقة مرتفعات المطار، وبحضور عدد من مسؤولي الشركة.

وقدَّمت الدكتورة شريفة الحارثية مديرة مشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي نبذة عن المشروع، وأكدت أهمية المشاركة الفاعلة في الإنفاق على البحث والتطوير. وتضمن اللقاء تقديم رحمة العامرية لعرض حول مشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار الذي يأتي بالتناغم مع رؤية "عمان 2040"، كما قدمت نورة البلوشية عرضا حول مؤشرات العلوم والتقانة.

وهدفتْ حلقة العمل إلى التعريف بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص العمانية لتحسين مؤشرات السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي، ضمن خطة عمل مشروع الإستراتيجية للالتقاء بمؤسسات القطاع الخاص الوطنية المختلفة، واستعراض دور المؤسسات في تحسين المؤشرات الوطنية في مؤشر الابتكار العالمي ذات العلاقة بالاستدامة البيئة، وكذلك مؤشرات البحث والتطوير ضمن مشروع مؤشرات العلوم والتقانة.

ويجمع مجلس البحث العلمي ويحلل البيانات المتعلقة بحساب مؤشرات العلوم والتقانة، والتي من ضمنها حساب حجم الانفاق الوطني على البحث العلمي والتطوير التجريبي... وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة في جميع مؤسسات القطاع العام والخاص في السلطنة.