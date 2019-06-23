الأحد, 23 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

حلقة عمل حول دور القطاع الخاص في تعزيز "الابتكار الوطني"

الأحد 23 يونيو 2019 07:10 م بتوقيت مسقط

حلقة عمل حول دور القطاع الخاص في تعزيز "الابتكار الوطني"

مسقط - الرؤية

نظَّم مجلس البحث العلمي حلقة عمل، بالتعاون مع الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا)، بعنوان "دور القطاع الخاص في تعزيز منظومة الابتكار الوطني"؛ وذلك بمقر المؤسسة بمنطقة مرتفعات المطار، وبحضور عدد من مسؤولي الشركة.

وقدَّمت الدكتورة شريفة الحارثية مديرة مشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي نبذة عن المشروع، وأكدت أهمية المشاركة الفاعلة في الإنفاق على البحث والتطوير. وتضمن اللقاء تقديم رحمة العامرية لعرض حول مشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار الذي يأتي بالتناغم مع رؤية "عمان 2040"، كما قدمت نورة البلوشية عرضا حول مؤشرات العلوم والتقانة.

وهدفتْ حلقة العمل إلى التعريف بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص العمانية لتحسين مؤشرات السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي، ضمن خطة عمل مشروع الإستراتيجية للالتقاء بمؤسسات القطاع الخاص الوطنية المختلفة، واستعراض دور المؤسسات في تحسين المؤشرات الوطنية في مؤشر الابتكار العالمي ذات العلاقة بالاستدامة البيئة، وكذلك مؤشرات البحث والتطوير ضمن مشروع مؤشرات العلوم والتقانة.

ويجمع مجلس البحث العلمي ويحلل البيانات المتعلقة بحساب مؤشرات العلوم والتقانة، والتي من ضمنها حساب حجم الانفاق الوطني على البحث العلمي والتطوير التجريبي... وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة في جميع مؤسسات القطاع العام والخاص في السلطنة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 يونيو 2019

تعريف موظفي "تنمية نفط عمان" بدور القطاع الخاص في تعزيز منظومة الابتكار الوطني

المزيد

25 أغسطس 2015

"رواد الابتكار" يناشد القطاع الخاص تقديم الدعم المادي والمعنوى للفريق

المزيد

26 أبريل 2016

حلقة عمل عن جودة المختبرات في القطاع الصحي الخاص بالسلطنة

المزيد

06 مارس 2018

ندوة الابتكار في العمل الحكومي بكلية الدفاع الوطني تواصل مناقشة سبل تعزيز الجودة والارتقاء بالكفاءات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الشبيبي يوقع اتفاقية لتطوير الخدمات الإلكترونية لـ"الإسكان".. وتفعيل المنصة بنهاية 2020

الاقتصاد - محلي

جلستان لـ"الشورى" خلال الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة رغبات الأعضاء

عمان - الدولة والشورى

بدء التشغيل التجاري لـ"كهرباء عبري" بإشراف عماني 100%

الاقتصاد - محلي

94% من العمانيين يملكون حسابات "للتواصل الاجتماعي".. و"واتساب" في المقدمة

المحليات - أخبار

الشرطة تفعّل "التصديق الإلكتروني" لإنجاز طلبات التأشيرات المكفولة

المحليات - شرطة

"شباب عمان 2" تفوز بجائزة الصداقة الدولية لمهرجان الحرية للسفن الشراعية الطويلة بهولندا

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة