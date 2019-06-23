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"تقنية المعلومات" تطلق "مسرعة ساس" بمشاركة 7 شركات ناشئة

الأحد 23 يونيو 2019 07:10 م بتوقيت مسقط

"تقنية المعلومات" تطلق "مسرعة ساس" بمشاركة 7 شركات ناشئة

 

مسقط - الرؤية

أطلقتْ هيئة تقنية المعلومات -مُمثلة بمركز ساس لريادة الأعمال- أمس، برنامج مسرعة ساس، بالتعاون مع منصة مطوري جوجل، في حفل أقيم بمقر الهيئة، بحضور عدد من المسؤولين والشركات التقنية الناشئة المشاركة في البرنامج، وممثلي عن منصة مطوري جوجل.

وانضمَّت 7 شركات ناشئة ضمن الدفعة الأولى للبرنامج، وهو برنامج متخصِّص في تطوير الإدارة التجارية والتقنية، ويستمر لـ10 أسابيع، بإدارة فريق مركز ساس لريادة الأعمال، وتعاون مع الخبراء من منصة مطوري جوجل، وعدد من الخبراء من السلطنة.

وشكَّل مركز ساس لريادة الأعمال فريقًا مع منصة مطوري جوجل لبدء مسرعة ساس يستهدف الشركات التقنية الناشئة الجاهزة لتطوير منتجها لمواءمة احتياجات السوق، وسيعد البرنامج هذه الشركات الناشئة لتهيئتها من الجانب التقني والاستثماري للدخول في السوق في برنامج مركّز وقصير المدى.

وقال حمود بن داود الحمدان مدير مركز ساس لريادة الأعمال في هيئة تقنية المعلومات: نفخر بإطلاق برنامج مسرعة ساس، فقد طور فريق العمل برنامجا مكثفا بالتعاون مع خبراء من منصة مطوري جوجل يتناسب مع متطلبات الشركات التقنية الناشئة لمواءمة تطوير المنتج التقني مع احتياجات السوق. ونؤمن بأنَّ البرنامج سيُسهم في تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وبيئة ريادة الاعمال في السلطنة. وتعدُّ منصة مطوري جوجل أحد برامج شركة جوجل التي تتعاون مع برامج المسرعات مع مؤسسات مختلفة في شتى انحاء العالم الذي يهدف لمساعد الشركات الناشئة على النمو.

وقال سليم عبيد مسؤول علاقات المطورين والنظام الإيكولوجي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: سعداء لتواجدنا في السلطنة، وبالتعاون مع مركز ساس لريادة الأعمال، للمساهمة في تطوير البيئة الريادية والشركات التقنية الناشئة، ومنصة مطوري جوجل من برامجنا الرائدة في دعم الشركات الناشئة، وسيشارك مجموعة من الموجهين من حول العالم لتوجيه الشركات الناشئة في البرنامج، وتواصل الشركة تقديم برامج مشابهة في المنطقة خلال السنوات الماضية؛ ومنها: دعم مجموعات مطوري جوجل ومبادرات مثل: هاكثون الأفكار للنشء... وغيرها.

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