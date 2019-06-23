الشبيبي يوقع اتفاقية لتطوير الخدمات الإلكترونية لـ"الإسكان".. وتفعيل المنصة بنهاية 2020

مسقط - العمانية

وقَّع مَعَالي الشيخ سيف بن مُحمَّد الشبيبي وزير الإسكان، اتفاقية لتطوير الخدمات الإلكترونية لوزارة الإسكان، بالتعاون مع شركة بهوان سايبرتك، ضِمْن مُبادرات عُمان الرقمية والحكومة الإلكترونية، بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات، وبحضور سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان، والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات.

وبمُوجب الاتفاقية -التي تعدُّ نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص- سيجري إنشاء منصة توفر أكثر من 60 خدمة إلكترونية تغطي معظم خدمات الوزارة في مجالات التخطيط والمساحة والأراضي والسجل العقاري والإسكان الاجتماعي والتطوير العقاري، إضافة لخدمات المراجعين، وستبدأ الشركة التي أسندت إليها المناقصة إعداد التطبيقات اللازمة للمنصة الإلكترونية استرشادًا بالدراسة الاستشارية السابقة التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات.

وكانتْ الوزارة قد انتهت في 2016، وبالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات من مرحلة الدراسة الاستشارية لخدمات الوزارة، والتي أجرتها إحدى الشركات المتخصصة، إلى جانب إعداد مُستند المناقصة، وتمَّ الاتفاق والتفاوض مع عدة مؤسسات وشركات متخصصة لتطوير نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطرح مناقصة تنفيذ المشروع من خلال اللجنة التي ضمَّت مُختصين من الوزارة وهيئة تقنية المعلومات لتحليل العروض المقدمة. وتمَّ إسناد العمل إلى شركة بهوان سايبرتك من بين سبع شركات تقدمت للمناقصة.

وبموجب الاتفاقية، من المؤمل تفعيل المنصة الجديدة لوزارة الإسكان أواخر 2020م عبر قنوات متعددة؛ منها: موقع الوزارة على الشبكة العالمية، وتطبيقات الهواتف الذكية؛ حيث ستعمل المنصة الإلكترونية على سبيل المثال على تسريع استخراج الرسومات المساحية (الكروكي) واعتمادها بصورة سريعة ومباشرة دون الحاجة لمراجعة الوزارة، بالتكامل مع قواعد نظم البيانات الجغرافية المرتبطة مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.

وتُتيح المنصة إمكانية إطلاع المراجعين على الأملاك الخاصة بهم بصورة مباشرة، وفي مجال الإسكان الاجتماعي سيتم تفعيل التكامل الإلكتروني مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة من خلال ربط قواعد البيانات دون الحاجة لمراجعة المواطن للوزارة. وفي مجال خدمة المراجعين، سيتم تفعيل خدمة تتبع حركة المعاملات إضافة لإنشاء مركز اتصال موحد (كول سنتر) يعمل على فترتين صباحية ومسائية للرد على مختلف الاستفسارات.

وقال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: إنَّ هذا أول مشروع متكامل بين مؤسسات القطاع الحكومي، وبتنفيذ من مؤسسات القطاع الخاص، ويهدف لمواصلة ودعم التوجه الوطني نحو التحول الرقمي، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة من المؤسسات الحكومية.

وأضاف الرزيقي: نثمِّن دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية، وتأتي الاتفاقية تأكيدا على الشراكة القائمة بين الجانبين وعلى اهتمام الحكومة في دعم المؤسسات الخاصة في مختلف المجالات وفي مجال تقنية المعلومات والاتصالات على وجه الخصوص.

من جهته، قال هلال بن خميس المخيني مدير عام شركة بهوان سايبرتك: إنَّ الاتفاقية تمثل الأولى من نوعها التي توقعها الشركة مع وزارة الإسكان ضمن سلسلة اتفاقيات قادمة مع جهات حكومية أخرى في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية، وهو مشروع كبير بتقنية عالية، ويمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة في السلطنة؛ حيث تتولَّى الشركة تمويل تنفيذ المشروع؛ مما يُعدُّ تطبيقا عمليا لاتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال عبدالحكيم بن زهران العبري مدير دائرة تقنية المعلومات بالوزارة: إنَّ المشروع يهدف لاستكمال التحول الإلكتروني للوزارة عبر تطوير منصة جديدة للخدمات الإلكترونية، بديلا عن المنصة الحالية اعتمادا على دراسة استشارية سابقة لتطوير الخدمات تم تنفيذها، بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات؛ حيث تمَّ وضع أحدث المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن؛ تشمل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة في قطاعات التسجيل العقاري والتخطيط والأراضي والإسكان الاجتماعي والتطوير العقاري... وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأضاف العبري أنَّ المشروعَ -ومن خلال المنصة الإلكترونية- سيعمل على تسهيل الوصول لخدمات الوزارة لجميع المستفيدين؛ سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات؛ من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة أو تطبيقات الهواتف النقالة كما تتيح متابعة إجراءات الخدمات داخل تقسيمات الوزارة، وصولا لإنجاز الخدمة بدون الحاجة لمراجعة الوزارة في أغلب الخدمات.

وأوضح مدير دائرة تقنية المعلومات أنَّ المشروعَ يشمل تطوير جميع الأنظمة الداخلية المتعلقة بالخدمات الإسكانية والربط الإلكتروني مع جميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات، كما يشمل إنشاء مركز للاتصال لدعم المستفيدين من الخدمات، وسيتم تشغيله بالكامل بواسطة الشركة المنفذة على فترتين صباحية ومسائية، كما تتضمَّن الاتفاقية تدريب الموظفين والفنيين على إدارة النظام الإلكتروني.