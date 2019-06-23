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6 آلاف من عشاق اليوجا يمارسونها في اليوم العالمي بمركز عمان للمؤتمرات

الأحد 23 يونيو 2019 07:08 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

 

نظمت السفارة الهندية بمسقط جلسة يوجا ضخمة في مسقط في يوم 21 يونيو 2019 للاحتفال باليوم الدولي الخامس لليوجا (IDY) والتي شهدت مشاركة تجمع أكثر من 6000 من محبي اليوجا من مختلف الجنسيات في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، للاحتفال باليوم العالمي لليوجا، وذلك بالتعاون مع 18 منظمة لليوجا والنادي الاجتماعي الهندي، وبمشاركة اللجنة الأولمبية العمانية والمدارس الهندية.

ورعى الاحتفال سعادة محمد بن يوسف الزرافي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية، كما حضر الحفل عدد من المسؤولين في الحكومة وعدد من أصحاب السعادة سفراء الدول المعتمدة لدى السلطنة، والمواطنين وجمع من أفراد الجالية الهندية في السلطنة. وأقيمت خلال الاحتفالية جلسة يوجا واسعة ضمت مشاركة أعضاء السلك الدبلوماسي والمواطنين العمانيين والجالية الهندية والطلاب وغيرهم من المقيمين في مسقط.

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