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"أوريدو" توسع تغطية "الجيل الرابع" في موسم الخريف

الأحد 23 يونيو 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

"أوريدو" توسع تغطية "الجيل الرابع" في موسم الخريف

 

 

 

مسقط – الرؤية

وسعت Ooredoo تغطية شبكتها للجيل الرابع G4 لتضم مناطق ساحلية جديدة تشمل كل من شاطئ الحوطة وشعث والفزايح في محافظة ظفار، لضمان استمتاع عملائها بالإنترنت خلال موسم الخريف. وستعزز الشركة من تغطية شبكتها في عدة مواقع أخرى من خلال استخدام أبراج اتصالات متنقلة، لتوفير خدمات اتصال وإنترنت سريعة وآمنة وموثوقة.  

ومع بدء فعاليات مهرجان صلالة السياحي سيستفيد العملاء والزوار من الشبكة المعززة في أكثر من 17 موقعاً إضافياً في محافظة ظفار بعد الانتهاء من مضاعفة سعة شبكة الجيل الرابع 4G إلى ما يُقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي. وللمرة الأولى ستستخدم Ooredoo الناقل الثالث لتقنية LTE على النطاق 2600 لتوفير سرعة أفضل وتعزيز تجربة العملاء للإنترنت.

وقال غنيم بن سعيد المشيخي، مدير عام Ooredoo بمحافظة ظفار: نثق أنَّ هذه الخطوة ستسهم في إثراء تجربة عملائنا الرقمية من زوار وضيوف محافظة ظفار خلال موسم الخريف. ومن خلال شبكة الجيل الرابع G4 فائقة السرعة والموثوقة من Ooredoo والتي تغطي 96% من الكثافة السكانية في السلطنة، سنتمكن من رفدّهم بالمزيد من العروض والخدمات التي ستضمن بقاءهم على اتصال دائم بأحبائهم داخل وخارج السلطنة أثناء استمتاعهم بجمال الطبيعة الخلابة والأجواء الاحتفالية الرائعة للخريف.

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