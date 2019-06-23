ندوة للتوعية القانونية في الوسطى برعاية حصرية من "أوكسيدنتال عمان"

هيماء – الرؤية

رعت شركة أوكسيدنتال عُمان ندوة التوعية القانونية بمُحافظة الوسطى، بتنظيم من المديرية العامة للادعاء العام بمُحافظة الوسطى، في قاعة الفعاليات التابعة لقيادة شرطة عُمان السلطانية بالمحافظة في ولاية هيماء، تحت رعاية سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي، محافظ الوسطى، وبحضور سعادة حسين بن علي الهلالي، المدعي العام بالسلطنة، وبحضور ممثلين عن شركة أوكسيدنتال.

وحضر الندوة عدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية بالمحافظة، وأعضاء مجلس الشورى ممثلي الولايات، ومديرو عموم من القطاعات المدنية والعسكرية والخاصة، وموظفو الدوائر القانونية في هذه الجهات، وعدد من المهتمين بالقوانين والتشريعات في السلطنة بوجه عام.

وقسمت الندوة إلى جلستين، تضمنت الأولى نقاشًا حول القوانين القضائية، ومفهوم الادعام العام، وقانون الجزاء العماني الجديد 7/2018، وشهدت الجلسة الثانية نقاشات حول القوانين المتعلقة بتقنية المعلومات، وحماية المستهلك، والقوى العاملة، وإقامة الوافدين في السلطنة.

وقال ستيفن كيلي الرئيس والمدير العام بشركة أوكسيدنتال عُمان: سعداء بالمساهمة بالرعاية الحصرية للندوة، فهي تنسجم مع جهودنا لتعزيز وتشجيع النوايا الحسنة والوعي القانوني في المجتمعات المحلية، علاوة على تشجيع التبادل المعرفي في مناطق الامتياز التي نعمل بها. ويأتي البرنامج تحت مظلة أوكسيدنتال عمان من الشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر مع أصحاب المصالح الرئيسيين، وهو جزء من مسعى الشركة المستمر والتزامها على المدى الطويل لدعم البرامج التي تُعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والبرامج التي تثمر عن تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات المحلية المجاورة.