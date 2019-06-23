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خصومات جذابة وزيادة حد السحب إلى 800 ريال عُماني

إقبال واسع على حساب الجوهر في بنك مسقط للاستفادة من التسهيلات المصرفية الحصرية

الأحد 23 يونيو 2019 06:53 م بتوقيت مسقط

إقبال واسع على حساب الجوهر في بنك مسقط للاستفادة من التسهيلات المصرفية الحصرية

مسقط – الرؤية

يشهد حساب الجوهر للأعمال المصرفية الحصرية من بنك مسقط إقبالاً كبيرًا من قبل زبائن البنك والجمهور بشكل عام للاستفادة من المُميزات والخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها الجوهر والتي تتماشى مع احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية وتسهم في تحقيق أحلامهم بتجربة مصرفية فريدة تتناسب مع نمط حياتهم العصرية.

وقال عبد الناصر الرئيسي،  نائب المدير العام للأعمال المصرفية المميزة ببنك مسقط إن الاستراتيجية التي يعمل بها البنك في مجال تطوير الأعمال المصرفية المميزة تسير بشكل ممتاز وتحقق نتائج إيجابية ساهمت في تعزيز ثقة الزبائن وأفراد المجتمع بالخدمات والمزايا والتسهيلات المصرفية التي يُقدمها البنك، مشيراً إلى أن حساب الجوهر يشهد نموا كبيرا بفضل التطوير المستمر وإضافة العديد من المزايا والخدمات التي تقدم قيمة مضافة إلى زبائن الجوهر وتوفر لهم أسلوب حياة فريد وحصري.

وأوضح الرئيسي أن الجوهر للأعمال المصرفية الحصرية مخصصة لفئة معينة لذلك أطلقنا هذه الحملة التعريفية بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور وتعريفهم بشكل مفصل عن المزايا والخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك لزبائن الجوهر، إضافة إلى فرصة الفوز بالجوائز المثيرة والمخصصة فقط لزبائن الجوهر ضمن جوائز برنامج "المزيونة" للادخار، ويمكن لكل الذين تبلغ رواتبهم الشهرية  1000 ريال عُماني فما فوق أو لديهم ودائع توفير 10000 ريال عماني فما فوق من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجوهر للأعمال المصرفية الحصرية.

ويحظى كل من يحول راتبه لبنك مسقط بفرصة الفوز بسحوبات تحويل الراتب حيث يحصل من يفوز بالسحب على 500 ريال عماني شهريا لمدة 12 شهرا. ويقدم بنك مسقط العديد من الجوائز النقدية والمخصصة لزبائن الجوهر ضمن السحوبات الشهرية لبرنامج "المزيونة" للادخار وطوال العام ومن بينها سحوبات منتظمة شهرية ونصف سنوية وفي المناسبات الوطنية، إلى جانب جوائز حصرية في منتصف ونهاية العام.

ويقدم الجوهر فرصة للزبائن وكافة الراغبين في الاستفادة من حساب الجوهر مزايا وعروض حصرية على البطاقات البنكية الخاصة بالجوهر وهي بطاقات الخصم المباشر والبطاقات البلاتينية الائتمانية حيث تقدم بطاقة الجوهر البلاتينية للخصم المباشر للزبون ميزة إنجاز المعاملات بشكل أسرع في  أكثر من 90 فرعا مختارا من فروع البنك المنتشرة في محافظات وولايات السلطنة، إضافة إلى زيادة حد السحب من أجهزة الصراف الآلي إلى 800 ريال عُماني وخصومات حصرية في محلات تجارية مختارة.

ويحظى زبائن الجوهر حاملو البطاقة البلاتينية الائتمانية بفرصة الدخول المجاني إلى أكثر من 25 صالة كبار الضيوف في مختلف مطارات العالم من بينها مطارات السلطنة، إضافة إلى تأمين السفر للرحلات المتعددة كما يحصل زبائن الجوهر على ميزة استرجاع بنسبة 1% من النقود المستحقة لكل عملية شراء محلية ودولية.

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