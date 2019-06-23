7000 سيارة "جيلي" في شوارع السلطنة

مسقط - الرؤية

سجلت مجموعة جيلي القابضة، الشركة الأم لشركة جيلي للسيارات، إجمالي مبيعات وصلت إلى أكثر من 2.15 مليون وحدة في العام 2018 في مختلف شركاتها، حيث ارتفعت بنسبة 18.3% مقارنة بـ1.81 مليون وحدة في العام 2017.

ومنذ تدشينها في السلطنة عام 2011، باعت جيلي - ويمثلها مركز تاول للسيارات- أكثر من 7000 مركبة في عمان، بفضل تصميمها الإيروديناميكي ومعايير C-NCAP للأمان ذات الخمس نجوم؛ وذلك بفضل المصمم لفولفو بيتر هوربوري الذي أخذ العلامة التجارية إلى المستوى الأعلى. وباستحواذ جيلي على فولفو وتيرافوجيا للسيارات الطائرة ولوتس لسيارات السباق وشركة تاكسي لندن وبروتون يستطيع العملاء أن يطمئنوا إلى أنَّ لديهم أحدث التقنيات المتاحة لهم.

وقال متحدث باسم مركز تاول للسيارات إن أكثر من 7000 عميل من عملاء جيلي سعداء بالحصول على المزيد من الميزات بأسعار مذهلة. وتأتي جيلي مع المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة من AAA، وخدمة ما بعد البيع الفورية، وتوافر قطع الغيار بنسبة 97٪ وأكثر. ندعو العملاء في عمان إلى "استكشاف عالم جديد من جيلي" والانضمام إلى العائلة السعيدة. ومع شبكة من 9 صالات عرض و 12 منفذ خدمة و10 منافذ بيع قطع غيار موزعة في جميع أنحاء السلطنة، يعد مركز تاول للسيارات أحد موزعي السيارات الرائدين في السلطنة.

وبلغت مبيعات جيلي للسيارات في العام 2018 إلى ما يقارب 860,000 من سيارات SUV والكروسوفر، إضافة إلى ما تبقى من سيارات السيدان المدمجة. وحافظت سيارة جيلي إم جراند 7 للسنة السابعة على مكانتها كأفضل سيارة سيدان صينية بمبيعات تصل إلى 246,933 وحدة على مستوى العالم للعام 2018، بتوسط مبيعات وصل لأكثر من 20,000 وحدة في الشهر.

ووقعت مجموعة جيلي القابضة مؤخرًا اتفاقية شراكة مع شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر أي جي لتطوير السيارات الكهربائية سمارت. وتصنف جيلي كواحدة من بين أفضل 20 علامة تجارية للسيارات حول العالم – وفقاً للتصنيف العالمي للسيارات.