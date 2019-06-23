الأحد, 23 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. سيارات
  4. عرض الخبر

"مازدا أم أكس 5 مياتا" ضمن القائمة الأمريكية لـ"أفضل قيمة للسيارات"

الأحد 23 يونيو 2019 06:48 م بتوقيت مسقط

"مازدا أم أكس 5 مياتا" ضمن القائمة الأمريكية لـ"أفضل قيمة للسيارات"

 

 

مسقط – الرؤية

 

وصلت "مازدا أم أكس 5 مياتا" إلى قائمة أمريكا لأفضل قيمة للسيارات، وحصلت على جائزة في نفس القائمة عن فئة السيارات الرياضية. وتقدم الجديدة كليا أم أكس 5 مياتا بمصداقية روح مازدا، وانضمت إلى عدد من أعلى العلامات التجارية للسيارات بتكريمها في جائزة أمريكا لأفضل قيمة للعام 2019 وفقًا لشعبيتها وبنائها الممتاز الذي يقدم قيمة رائعة مقابل السعر.

وتحدَد جائزة أفضل قيمة في أمريكا بقياس تكلفة الملكية باستخدام ثمانية عوامل مختلفة للتكلفة، وهي الاستهلاك والرسوم والضرائب والتمويل والوقود والتأمين والصيانة وتكلفة الفرصة البديلة والإصلاحات، ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، تأتي سيارة مياتا كرابح في فئة السيارات الرياضية.

وبعد تطوير طراز 2018، تأتي الجديدة كليا مياتا بسعة 2.0 لتر وبمحرك 4 سلندر وبقوة 181 حصانا مقارنة بالعام الماضي، 155 حصانا. بالإضافة إلى المحرك القوي والمحسَّن فإن نجمة الشارع الرائعة مياتا تمتلك مناولة هائلة تمنح السائق والراكب تجربة رائعة ومفتوحة.

وزودت مياتا بميزات داخلية جميلة تتلاءم مع عناصر التحكم والتنسيقات سهلة الاستخدام. وبشكل عام إن أم أكس 5 سيارة رياضية حقيقية، ليست فقط لكونها مذهلة أثناء القيادة ولكن بفضل القدرة على تحمل تكاليفها كذلك.  وبمثل هذه العوامل بالتحديد يرجع سبب قيمتها التي لا تضاهى في السوق وبفضلها تمكنت أم أكس 5 ميتا من الانضمام لقائمة أمريكا لأفضل قيمة للسيارات.

 

ووفقا لمركز تاول للسيارات – الموزع الوحيد لسيارات مازدا في السلطنة – فإن أم أكس 5 التي تم تدشينها حديثًا تجسد متعة القيادة. وعلى مدار أجيالها الأربعة، ظلت أم أكس 5 جميلة وبشكل استثنائي خفيفة الوزن. وقد جلبت مازدا الجودة إلى الطرق في عمان، وجعل مركز تاول للسيارات من امتلاك مازدا فرحة مطلقة، بفضل خدمة ما بعد البيع وتوفر قطع الغيار لجميع طرازات مازدا وموظفيها الفاعلين والترقيات المذهلة للعملاء.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 يونيو 2016

"تاول للسيارات" يقدم "مازدا 3 ڇايم تشانجر" بسعر "لا يصدق"

المزيد

29 يناير 2018

مركز تاول للسيارات يعلن عن هدايا نقدية عند شراء مازدا الجديدة

المزيد

30 يناير 2018

مركز تاول للسيارات يفوز بجائزة أفضل شركة من جيلي

المزيد

21 مارس 2018

تتويج "مازدا" بلقب أفضل السيارات للسنة الثالثة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الشبيبي يوقع اتفاقية لتطوير الخدمات الإلكترونية لـ"الإسكان".. وتفعيل المنصة بنهاية 2020

الاقتصاد - محلي

جلستان لـ"الشورى" خلال الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة رغبات الأعضاء

عمان - الدولة والشورى

بدء التشغيل التجاري لـ"كهرباء عبري" بإشراف عماني 100%

الاقتصاد - محلي

94% من العمانيين يملكون حسابات "للتواصل الاجتماعي".. و"واتساب" في المقدمة

المحليات - أخبار

الشرطة تفعّل "التصديق الإلكتروني" لإنجاز طلبات التأشيرات المكفولة

المحليات - شرطة

"شباب عمان 2" تفوز بجائزة الصداقة الدولية لمهرجان الحرية للسفن الشراعية الطويلة بهولندا

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة