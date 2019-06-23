"مازدا أم أكس 5 مياتا" ضمن القائمة الأمريكية لـ"أفضل قيمة للسيارات"

مسقط – الرؤية

وصلت "مازدا أم أكس 5 مياتا" إلى قائمة أمريكا لأفضل قيمة للسيارات، وحصلت على جائزة في نفس القائمة عن فئة السيارات الرياضية. وتقدم الجديدة كليا أم أكس 5 مياتا بمصداقية روح مازدا، وانضمت إلى عدد من أعلى العلامات التجارية للسيارات بتكريمها في جائزة أمريكا لأفضل قيمة للعام 2019 وفقًا لشعبيتها وبنائها الممتاز الذي يقدم قيمة رائعة مقابل السعر.

وتحدَد جائزة أفضل قيمة في أمريكا بقياس تكلفة الملكية باستخدام ثمانية عوامل مختلفة للتكلفة، وهي الاستهلاك والرسوم والضرائب والتمويل والوقود والتأمين والصيانة وتكلفة الفرصة البديلة والإصلاحات، ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، تأتي سيارة مياتا كرابح في فئة السيارات الرياضية.

وبعد تطوير طراز 2018، تأتي الجديدة كليا مياتا بسعة 2.0 لتر وبمحرك 4 سلندر وبقوة 181 حصانا مقارنة بالعام الماضي، 155 حصانا. بالإضافة إلى المحرك القوي والمحسَّن فإن نجمة الشارع الرائعة مياتا تمتلك مناولة هائلة تمنح السائق والراكب تجربة رائعة ومفتوحة.

وزودت مياتا بميزات داخلية جميلة تتلاءم مع عناصر التحكم والتنسيقات سهلة الاستخدام. وبشكل عام إن أم أكس 5 سيارة رياضية حقيقية، ليست فقط لكونها مذهلة أثناء القيادة ولكن بفضل القدرة على تحمل تكاليفها كذلك. وبمثل هذه العوامل بالتحديد يرجع سبب قيمتها التي لا تضاهى في السوق وبفضلها تمكنت أم أكس 5 ميتا من الانضمام لقائمة أمريكا لأفضل قيمة للسيارات.

ووفقا لمركز تاول للسيارات – الموزع الوحيد لسيارات مازدا في السلطنة – فإن أم أكس 5 التي تم تدشينها حديثًا تجسد متعة القيادة. وعلى مدار أجيالها الأربعة، ظلت أم أكس 5 جميلة وبشكل استثنائي خفيفة الوزن. وقد جلبت مازدا الجودة إلى الطرق في عمان، وجعل مركز تاول للسيارات من امتلاك مازدا فرحة مطلقة، بفضل خدمة ما بعد البيع وتوفر قطع الغيار لجميع طرازات مازدا وموظفيها الفاعلين والترقيات المذهلة للعملاء.