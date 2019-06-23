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"تعليمية الظاهرة" تبحث أسباب انقطاع الطلاب قبل نهاية العام الدراسي

الأحد 23 يونيو 2019 06:47 م بتوقيت مسقط

"تعليمية الظاهرة" تبحث أسباب انقطاع الطلاب قبل نهاية العام الدراسي

 

 

عبري - ناصر العبري

 

عقدت تعليمية الظاهرة حلقة نقاشية حول انقطاع الطلاب عن الدراسة قبل نهاية الفصل الدراسي، وذلك بهدف وضع آلية تفعيل المساءلة الإدارية والمتابعات الإشرافية والفنية للمدارس لضمان ممارسات صحيحة وفاعلة، وفقا لما نصت عليه القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها. واستهدفت الحلقة مديري ومديرات المدارس والمشرفين التربويين ومشرفي الإدارة المدرسية وتقويم الأداء المدرسي ومجموعة من رؤساء وأعضاء مجالس أولياء الأمور. وبدأت الحلقة النقاشية بكلمة قدمها الدكتور عيسى بن خلف التوبي المدير العام، تحدث فيها عن تنامي ظاهرة انقطاع الطلاب عن الدراسة مع نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019م. وسرد التوبي مجموعة من الأسباب التي تمّ حصرها من خلال فريق متابعة الانتظام المدرسي وآلية المحافظة على زمن التعلم.

بعد ذلك قدّم الدكتور علي الوائلي مشرف تقويم أداء مدرسي عرضا مرئيا استعرض فيه نسب الانقطاع الطلابي، وما تمت متابعته في الانتظام والانضباط المدرسي من واقع ما تمّ رصده لأداء المدارس وخاصة طلاب مدارس صفوف الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، مسلطا الضوء على بعض التحديات التي تمّ حصرها من قبل مديري ومديرات المدارس.

وقام حكم بن سالم الفارسي بإدارة الحلقة النقاشية وفق المحاور التي تضمنتها وهي أسباب تتعلق بإدارات المدارس، وأسباب تتعلق بأعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها، وأسباب تتعلق بالطالب، وأولياء الأمور، وأخرى تتعلق بالجهات المعنية بالمديرية التعليمية والوزارة.

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