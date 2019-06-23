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مبادرة حول "التعلم الإلكتروني" بـ"تعليمية الداخلية"

الأحد 23 يونيو 2019 06:46 م بتوقيت مسقط

جانب من التطبيق
التطبيق العملي
جانب من الدورة

 

 

نزوى - منال الصبارية - عزاء الحابسية

تصوير/ الشهلاء الرواحية - أنيسة الصولية

 

 

نظمت دائرة تقنية المعلومات بتعليمية الداخلية ممثلة في قسم إدارة الأجهزة حلقة عمل بعنوان "مبادرة التعليم الإلكتروني" للمحاضر هلال بن محمد المحروقي فني حاسب آلي بالمديرية استهدفت مجموعة من منتسبي دائرة تقنية المعلومات بالمحافظة.

وهدفت المبادرة لمنح الفرصة لموظفي دائرة تقنية المعلومات وفنيي الدعم المدرسي لاكتساب المهارات اللازمة لتفعيل الدراسة والدورات التدريبية على منصّات التعليم الإلكتروني للاستفادة من الدورات التدريبية المجانية التي توفرها هذه المنصات؛ مما يساهم في تنمية المهارات الإدارية والفنية لديهم، وإكسابهم المزيد من الخبرة في تخصصاتهم العلمية والفنية. تضمنت الدورة التدريب على منصتين إلكترونيتين هما منصة "رواق" ومنصة "ندرس"؛ حيث اشتملت كل منصة على مجموعة من الدروس التدريبية المقدمة للمتدربين؛ مقسمة إلى مراحل استهدفت المرحلة الأولى موظفي دائرة تقنية المعلومات، والثانية فنيي المدارس؛ أمّا المرحلة الأخيرة فقد استهدفت الموظفين والإداريين بمدارس المحافظة بشكل عام.

وأشار المحروقي إلى وجود خطة عمل مستقبلية تهدف إلى نشر ثقافة التعلم الإلكتروني بين كلٍ من فنيي الدعم المدرسي وموظفي ديوان عام المديرية والكادر المدرسي والطلاب بالتعاون مع مركز التدريب والإنماء المهني.

الجدير بالذكر أنّ من مميزات منصّات التعلم الإلكتروني؛ التعلم الذاتي، لتوفير دورات تدريبية في مختلف المجالات يقدمها أساتذة متمكنون، ويتم تقديم الدورات باللغة العربية، ويمكن متابعة الدورات التدريبة في المنزل ومشاهدتها من الهاتف الذكي، ويمنح المتدرب المرونة في اختيار الوقت المناسب للتدريب، حيث يُمنح المنتسبون شهادة مشاركة بعد كل دورة تدريبية.

وأعرب الملتحقون بالدورة عن رضاهم عما تمّ تقديمه في الدورة؛ حيث قال محمود الشكيلي -فني أجهزة تعليمية- أنّ الدورة ممتازة وقد استفاد منها المشاركون بشكل كبير خصوصاً أنها أقيمت بجهود داخلية. أما رقية بنت سليمان الحراصية -أخصائية نظم معلومات بتعليمية الداخلية- فقالت إنها التحقت ببرنامجين، برنامج Adobi Primer"" العملي، وبرنامج آخر يتماشى مع حياتها الشخصية.

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