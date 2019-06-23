"الزراعة" تنظم دورة تدريبية خاصة لمأموري الضبطية القضائية بمحافظة مسندم

الرؤية – مسندم

تنظم وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء دورة تدريبية خاصة بتخويل صفة الضبطية القضائية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 27 من الشهر الجاري، تحت رعاية مساعد المدعي العام الشيخ ناصر بن علي الغافري مدير عام الادعاء العام بمحافظة مسندم، ويشارك في البرنامج التدريبي 31 من مأموري الضبطية القضائية بالوزارة على مستوى محافظة مسندم. ويأتي تنظيم الدورة ضمن الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة لتدريب مأموري الضبطية القضائية بجميع المديريات في القطاعين الزراعي والسمكي؛ وبناء على القرار الوزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية.

وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بكافة قوانين وأحكام الضبطية القضائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى شرح القوانين الخاصة بالوزارة.

ويشمل برنامج الدورة عددا من المحاور المتضمنة في أحكام قوانين وزارة الزراعة والثروة السمكية، وقانون الإجراءات الجزائية، وكذلك تعريف ورفع الدعوى العمومية ونقضها وجمع الاستدلالات. كما تعرف الدورة بصلاحيات وواجبات مأمور الضبط القضائي مثل التلبس بالجريمة، والإجراءات التحفظية والقبض على المتهم والحبس الاحتياطي، إضافة إلى أوامر التكليف بالحضور وأوامر الضبط والإحضار، والانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها.