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"abq التعليمية" تدشن برنامج "اكتشف ذاتك" لتنمية مهارات الأجيال الجديدة

الأحد 23 يونيو 2019 06:43 م بتوقيت مسقط

"abq التعليمية" تدشن برنامج "اكتشف ذاتك" لتنمية مهارات الأجيال الجديدة

 

 

مسقط - الرؤية

أطلقت مجموعة abq  التعليمية، من أكبر مستثمري المدارس الخاصة في السلطنة، برنامج "اكتشف ذاتك" للعام الدارسي الجديد 2019 /2020 في مدرسة عزان بن قيس بولاية بوشر. وحضر التدشين عدد من المهتمين والطلاب وأولياء الأمور والهيئة الأكاديمية والموظفين بمجموعةabq  التعليمية.

وتسعى مجموعة abq التعليمية من خلال البرنامج إلى إعداد جيل من الشباب الملمين بالعلوم والمعرفة ومهارات القرن الحادي والعشرين من خلال برنامج"أكتشف ذاتك" من أجل تحديد مستقبلهم الأكاديمي والمهني. والبرنامج منصة للتوعية والإرشاد الوظيفي يتم على أساسها تطوير مهارات وكفاءات القرن الحادي والعشرين للطلاب من خلال برنامج توجيهي مصمم من قبل خبراء في هذا المجال. ويهدف البرنامج إلى تسهيل مسارات اتخاذ القرارات لطلاب الدراسات العليا وسوق العمل، ويساهم في تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لتحقيق لذلك من خلال إبراز نقاط القوة والإبداع والمواهب التي يملكها.

وقال همايون كبير الرئيس التنفيذي لمجموعة abq التعليمية: إن كل طالب يستحق أن يكون له مستقبل باهر ووظيفة مرموقة، ويتمحور برنامج "اكتشف ذاتك"، وهو منهج إرشادي للصفوف من 3 الى 12، حول تعلم مهارات القرن الحادي والعشرين ويتضمن العديد من المعايير ومن أهمها العمر والأداء الأكاديمي وتقييم مهارات والكفاءة والطموح المهني، إضافة إلى ورش العمل المهنية وتحديد مسارات المواد التعليمية من خلال تحديد أهداف الطلاب لمرحلة التعليم العالي وغيرها من المعايير التي تساهم في تحديد المسار المستقبلي للطلاب.

وأشار إلى أن خطة عمل برنامج "اكتشف ذاتك" مدتها 12 شهرا بتعاون أولياء الأمور والمختصين والمعلمين والطلاب لمتابعة التنفيذ المستدام لبرنامج اكتشف ذاتك من خلال توجيه الآباء والأطفال للتخطيط لمستقبلهم بشكل أفضل وبمراقبة مدير مختص ذي كفاءة عالية تم تعيينه لمراقبة تنفيذ البرنامج وفق الخطة المرسومة له. موضحا أن البرنامج تم تصميمه بهدف تعليم وتثقيف الطلاب بكيفية أختيار مستقبلهم الوظيفي وبما يتناسب مع عدة معايير تم اعتمادها ومن أهمها احتياجاتهم ورغباتهم ونقاط قوتهم في التعليم الأكاديمي.

وقال رائد دوريش مدير برنامج التوجيه إن أطفالنا يستحقون توفير بيئة تعليمية قادرة على تنمية حواسهم وإداركهم بمهارات القرن الحادي والعشرين، وهو الهدف الذي من أجله أنشأت مجموعة abq التعليمية برنامج "اكتشف ذاتك" للعمل مع ذوي العلاقة على تحديد مستقبل الطلاب. ويهدف البرنامج إلى إنشاء مجتمع قائم على المعرفة الحقيقية من خلال اتباع مجموعة من الأسس التي تمت دراستها بعناية فائقة بهدف تحقيق تأثير حقيقي في مستقبل الطلاب بعد تخرجهم حتى يصبحوا مواطنين منتجين في مجتمعهم وقادة في تخصصاتهم ملمين بالعديد من المهارات وخصوصا مهارات القرن الحادي والعشرين.

وأضاف رائد دوريش أن القائمين على البرنامج سيركزون على تطبيق العديد من الأساليب التعليمية ومنها تعلم وتطوير مهارات القرن الحادي والعشرين وتوجيه الطلاب خلال مراحلهم التعليمية حتى التخرج، ويعمل برنامج اكتشف ذاتك على خطوتين متتاليتين، في الأولى يتم توجيه الطلاب من الصف الثالث إلى الصف السابع ويركز البرنامج في المقام الأول على التعلم وتطوير وتحسين مهارات القرن الحادي والعشرين.

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