استشارات تسويقية من طلاب "عمان للسياحة" إلى "الصغيرة والمتوسطة"

مسقط – الرؤية

تعاون فريق من طلاب قسم التسويق السياحي في كلية عُمان للسياحة مع إحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "شاحنة طعام قنديل" بهدف مساعدتهم على تعزيز جهود التسويق ودعم إطلاق مشروعهم التجاري. وقام الفريق، الذي ضم 3 طالبات هن: زوينة الحارثي ويسرى الزكواني وأثير الغافري، بتصميم أنشطة تسويقية تحت إشراف المحاضرة في مجال التسويق في كلية عُمان للسياحة وفاء بنت صالح البريكي.

وتهدف مثل هذه المبادرات إلى توفير نهج عملي مبسط للطلاب وتعريفهم بطرق إعداد إستراتيجيات التسويق وتمكينهم من تنفيذ وتطبيق الخبرات العلمية - التي اكتسبوها خلال دراستهم في كلية عُمان للسياحة - لمساعدة "شاحنة طعام قنديل" من تحقيق أهدافها العملية.

ونظمت الطالبات حملة لاستطلاع آراء الزبائن والفئة المستهدفة لفهم احتياجاتهم واختياراتهم، وعلى ضوء النتائج قام الفريق برفع توصيات واقتراحات لأصحاب المشروع الذين اعتمدوها مما أدى إلى تحسين صورة العلامة التجارية واستقطاب المزيد من الزبائن بما فيهم السياح. وتضمنت المقترحات التواصل مع الزبائن على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال استخدام أدوات تسويقية مبتكرة مما ساهم بتطوير مهارات التصميم الجرافيكي لدى الطالبات.

وقال الدكتور عبدالكريم المغيري، عميد كلية عمان للسياحة: ندرك أهمية الخبرات العملية التي تساعد الطلاب على تطبيق ما يتعلمونه والحصول على خبرة واقعية والاطلاع على أحدث معايير القطاع وذلك من أجل تقديم تجربة علمية وعملية متكاملة لطلابنا. وتساهم مثل هذه المبادرات في إعداد الطلاب لفهم ممارسات الأعمال من خلال نتائج ملموسة واكتساب مهارات ريادة الأعمال تحضيرًا لانخراطهم في الحياة المهنية بعد التخرج.

وقالت هنادي الشيخ، من شاحنة طعام قنديل: ممتنون لكلية عمان للسياحة وطالبات قسم التسويق السياحي على جهودهن الحثيثة لمساعدتنا في تعزيز اسم مشروعنا ورفع مستوى الوعي بين فئات الزبائن المستهدفة من خلال إجراء البحوث وتقديم المقترحات. لقد ساهمنا في تعزيز القمية المقدمة للزبائن والتي بدورها ساهمت في بناء قاعدة من الزبائن الأوفياء وكسب انتباه الزبائن المحتملين.

ويشار إلى أن "شاحنة طعام قنديل" هي مشروع عماني ناشئ أطلقه هاني الوهيبي وهنادي الشيخ ويقدم أطباقاً غنية من المأكولات العمانية التقليدية باستخدام منتوجات محلية. وتتخذ الشاحنة من كورنيش مطرح الاستراتيجي مقرًّا لها حيث تسعى لاستقطاب الزبائن من السياح - بشكل رئيسي - وتعريفهم بالمطبخ العماني. ومع رفع مستوى الوعي بين فئات المجتمع المختلفة، والذي جاء نتيجة الاقتراحات التي قدّمها فريق كلية عمان للسياحة والأنشطة التسويقية التي نفذها، مددت "شاحنة طعام قنديل" ساعات العمل لتلبية الطلب المتزايد للزبائن.