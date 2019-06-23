"أس أن سي لافالين" المنفذة لمشروع صلالة للأمونيا توقع اتفاقية تدريب مقرون بالتوظيف

مسقط – الرؤية

أبرمت شركة أس أن سي لافالين، المُنفذة لمشروع صلالة للأمونيا، اتفاقية تدريب مقرون بالتوظيف مع معهد تكنولوجيا عمان لـ 25 من حملة الدبلوم العام لمدة 6 أشهر في التخصصات الفنية والصحة المهنية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص وضمن رؤية شركة صلالة للميثانول ممثلةً في مشروع صلالة للأمونيا، وبهدف رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة والمدربة.

ووقع الاتفاقية نيابة عن شركة أس أن سي لافالين كريس وارلو المدير التنفيذي لشق النفط والغاز في منطقة الخليج، ووقع نيابة عن معهد تكنولوجيا عمان علي بن آدم الهاشمي الرئيس التنفيذي للمعهد، وبحضور عوض بن حسن الشنفري الرئيس التنفيذي لشركة صلالة للميثانول والمهندس محمد بن حمد الهاشمي مدير مشروع صلالة للأمونيا.

ويأتي التدريب كجزء متطلب في العقد من بنود القيمة المحلية المضافة لمشروع صلالة للأمونيا، تجدر الإشارة إلى أن القيمة المحلية المضافة لمشروع صلالة للأمونيا يعتبر جزءا أساسيا من عقد المقاولة والذي يتجسد في التدريب والتوظيف إضافةً إلى العقود والمشتريات وبهذا يتم رفد السوق المحلي بالمخرجات المؤهلة والمدربة للمساهمة في دفع عجلة التنمية في هذا البلد المعطاء.

وتأسست شركة صلالة للميثانول (منطقة صلالة الحرة) في فبراير 2006، وهي إحدى استثمارات مجموعة النفط العمانية وأوربك، تمتلك الشركة وتدير مصنعاً لإنتاج سائل الميثانول بمنطقة صلالة الحرة باستثمار يقدر بـ 870 مليون دولار. وتبلغ سعه المصنع الإنتاجية بـ3000 طن متري يومياً وقد بدأ عملياته الإنتاجية في عام 2010م. كما تسعى الشركة في التوسعة من خلال فتح فرص استثمارية مرتبطة بالميثانول والتي تتمثل حالياً في مشروع صلالة للأمونيا.