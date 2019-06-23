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"ميناء صحار" يطلق برنامجا صيفيا لطلاب المدارس

الأحد 23 يونيو 2019 06:41 م بتوقيت مسقط

"ميناء صحار" يطلق برنامجا صيفيا لطلاب المدارس

 

 

مسقط – الرؤية

أطلق ميناء صحار والمنطقة الحرة النسخة الثامنة من البرنامج الصيفي لطلاب المدارس، تماشيًا مع أهدافه للتطوير المجتمعي ودعم مساعي البلاد لتحقيق التنوع الاقتصادي. ويستمر البرنامج حتى 11 يوليو تحت إشراف المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويقام في كلية عمان البحرية الدولية في صحار.

وقال مارك جيلنكيرشن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار: نهدف إلى تسخير كافة الموارد المتوفرة سواء في الميناء أو في المنطقة المحيطة به لإيجاد اقتصاد مستدام يخدم الجميع بدءاً من الميناء ومروراً بالشركات العاملة فيه والمستثمرين، ووصولاً إلى المجتمع المحيط به. وبالتعاون المثمر بين الميناء ووزارة التربية والتعليم وبعض المؤسسات الأخرى في المحافظة، يقدم البرنامج للطلاب الرؤية الصحيحة والواضحة عن قطاع الموانئ واللوجستيات، كما يكسبهم الخبرة اللازمة والمهارات الضرورية لخوض هذا المجال في المستقبل.

ويضمّ البرنامج الصيفي سلسلة من الورش العملية شبيهة بتلك المقدمة لطلاب مؤسسات التعليم العالي. ويهدف البرنامج إلى إعداد الطلاب وتأهيلهم للانتقال لمرحلة التعليم العالي. ومن المقرر أن يضم البرنامج هذا العام مدارس جديدة من ولايات شناص وصحم إلى جانب مدارس صحار ولوى ما يؤكد جهود الميناء لتوسيع نطاق المدارس المشمولة في البرنامج من مختلف ولايات المحافظة. فضلاً عن ذلك، سيتلقى  الطلاب دورة مكثفة في اللغة الإنجليزية مصممة وفق نظام الـ IELTS لتعزيز مهاراتهم اللغوية.

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