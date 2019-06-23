"الملكي" يكتسح سوق انتقالات القارة العجوز

باريس - الوكالات

أبدى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، رغبته في اللعب بجوار نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أن فريقه بات قريبا من ضم الفرنسي كيليان مبابي من صفوف الباريسي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى رغبة الملكي الملحة في ضم مبابي، ولكن باريس سان جيرمان يبدي تمسكه باللاعب الذي توج مع منتخب الديوك بلقب مونديال روسيا. وتابع: "أتمنى أن ألعب بجوار نيمار وكيليان مبابي، وأعتقد أن جمهور الريال سيسعد حين إتمام الصفقيتن".

يُشار أن الملكي تعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي، وكذلك لوكا يوفيتش من فرانكفورت، وفيرلاند ميندي من ليون الفرنسي، وذلك ضمن مساعي الفرسني زين الدين زيدان لتعزيز صفوف فريقه بعد موسم مخيب لآمال.

وفي سياق متصل بسوق الانتقالات الصيفية، فكشف التقارير أن الحارس الإيطالي المخضرم جيانليويجي بوفون تلقى عرضا من صفوف ليدز يونايتد في الساعات الماضية. وكان بوفون قد أعلن رحيله عن الباريسي وعدم تجديد عقده، وأكد وجود عدة عروض من داخل إيطاليا وخارجها، وأبرزها بورتو.

وكشف تقرير صحفي فرنسية أن ريال مدريد أغلق باب التفاوض على ضم بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد. ويبدو أن قرار ريال مدريد يعود لتعنت يونايتد في شروطه للاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

وأوضح الموقع الفرنسي أنَّ إدارة الشياطين الحمر، سبق ورفضت محاولتين من مسؤولي الميرنجي للتعاقد مع بوجبا. ويتجه ريال مدريد حاليًا للتفاوض لضم واحد من الثنائي كريستيان إريكسن (توتنهام)، أو تانجي ندومبيلي (ليون)، من أجل دعم خط الوسط بصفقة مميزة.

يُذكر أنَّ الكثير من التقارير، أفادت بأنَّ إدارة مانشستر يونايتد، اشترطت الحصول على مقابل يتراوح من 150 إلى 170 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن بوجبا.