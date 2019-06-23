الأحد, 23 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

"الملكي" يكتسح سوق انتقالات القارة العجوز

الأحد 23 يونيو 2019 06:21 م بتوقيت مسقط

"الملكي" يكتسح سوق انتقالات القارة العجوز

باريس - الوكالات

أبدى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، رغبته في اللعب بجوار نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أن فريقه بات قريبا من ضم الفرنسي كيليان مبابي من صفوف الباريسي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى رغبة الملكي الملحة في ضم مبابي، ولكن باريس سان جيرمان يبدي تمسكه باللاعب الذي توج مع منتخب الديوك بلقب مونديال روسيا. وتابع: "أتمنى أن ألعب بجوار نيمار وكيليان مبابي، وأعتقد أن جمهور الريال سيسعد حين إتمام الصفقيتن".

يُشار أن الملكي تعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي، وكذلك لوكا يوفيتش من فرانكفورت، وفيرلاند ميندي من ليون الفرنسي، وذلك ضمن مساعي الفرسني زين الدين زيدان لتعزيز صفوف فريقه بعد موسم مخيب لآمال.

وفي سياق متصل بسوق الانتقالات الصيفية، فكشف التقارير أن الحارس الإيطالي المخضرم جيانليويجي بوفون تلقى عرضا من صفوف ليدز يونايتد في الساعات الماضية. وكان بوفون قد أعلن رحيله عن الباريسي وعدم تجديد عقده، وأكد وجود عدة عروض من داخل إيطاليا وخارجها، وأبرزها بورتو.

وكشف تقرير صحفي فرنسية أن ريال مدريد أغلق باب التفاوض على ضم بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد. ويبدو أن قرار ريال مدريد يعود لتعنت يونايتد في شروطه للاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

وأوضح الموقع الفرنسي أنَّ إدارة الشياطين الحمر، سبق ورفضت محاولتين من مسؤولي الميرنجي للتعاقد مع بوجبا. ويتجه ريال مدريد حاليًا للتفاوض لضم واحد من الثنائي كريستيان إريكسن (توتنهام)، أو تانجي ندومبيلي (ليون)، من أجل دعم خط الوسط بصفقة مميزة.

يُذكر أنَّ الكثير من التقارير، أفادت بأنَّ إدارة مانشستر يونايتد، اشترطت الحصول على مقابل يتراوح من 150 إلى 170 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن بوجبا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 ديسمبر 2018

اقتصاد القارة العجوز

المزيد

12 مايو 2018

"سبع مدن ومعالم أوروبية" في متحف بيت البرندة .. و60 صورة تبرز حضارة القارة العجوز

المزيد

02 أبريل 2018

قمة بذكريات نهائي كارديف بين الملكي والسيدة العجوز .. وطموحات الأندلسي تصطدم بكبرياء البافاري

المزيد

13 مايو 2015

اليوم.. قمة الإثارة في لقاء الملكي والسيدة العجوز على ساحة برنابيو بإياب نصف نهائي دوري الأبطال

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

جلستان لـ"الشورى" خلال الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة رغبات الأعضاء

عمان - الدولة والشورى

بدء التشغيل التجاري لـ"كهرباء عبري" بإشراف عماني 100%

الاقتصاد - محلي

94% من العمانيين يملكون حسابات "للتواصل الاجتماعي".. و"واتساب" في المقدمة

المحليات - أخبار

الشرطة تفعّل "التصديق الإلكتروني" لإنجاز طلبات التأشيرات المكفولة

المحليات - شرطة

"شباب عمان 2" تفوز بجائزة الصداقة الدولية لمهرجان الحرية للسفن الشراعية الطويلة بهولندا

المحليات - أخبار

الجابري: "اقتصادية الدقم" تزيد عمق ميناء الصيد البحري لاستقطاب السفن الكبيرة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة