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تسجيل مؤشرات جغرافية لـ"ماعز الباطنة" و"ماعز الجبالي"

الأحد 23 يونيو 2019 02:29 م بتوقيت مسقط

تسجيل مؤشرات جغرافية لـ"ماعز الباطنة" و"ماعز الجبالي"

مسقط - الرؤية

استقبلتْ دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة طلبات من وزارة الزراعة والثروة السمكية لتسجيل مؤشر جغرافي باسم "ماعز الباطنة" و"ماعز الجبالي"؛ ليُطلق الاسم على المنتجات الحيوانية للماعز التي تنطبق عليه مواصفات التسجيل في المناطق المحددة.

وبحسب بيانات التسجيل المنشورة في الجريدة الرسمية، أمس، يشملُ المؤشر الجغرافي لماعز الباطنة حدودَ المناطق الجبلية الواقعة بين محافظتي الباطنة والظاهرة، كما توجد في معظم المناطق الشمالية للسلطنة، ويستخدم المؤشر الجغرافي في تعريف الماعز بهذه المناطق إذا ما انطبقتْ عليها الأوصاف في مظهرها، ومنها أنه يغلب عليها اللون البني الغامق مع وجود منطقة بيضاء في الوجه وأسفل الساق، وهي سلالة متوسطة الحجم، ولديها قرون كبيرة في الذكور والإناث وذيل قصير الطول، كما يتغطى الجسم بشعر متوسط الطول.

وبحسب الوصف الإنتاجي للماعز، فإنَّ متوسط وزن المولود عند الميلاد 3 كجم، وعند الفطام 14 كجم، ومتوسط وزن الجسم الناضج 33 كجم، ونسبة الخصوبة 92%، ونسبة التوائم 130%. وتربى هذه السلالة على نطاق واسع بغرض إنتاج اللحم. ونظام التربية لهذه السلالة وفق نظام تربية متوسط المدخلات.

ونشر بالجريدة طلب تسجيل مؤشر جغرافي باسم "ماعز الجبالي"، وحدود المنطقة الجغرافية التي ينطبق عليها المؤشر الجغرافي هي سلاسل جبال الحجر الشرقي. وتسمى سلالة ماعز الجبالي بمسميات أخرى؛ مثل: ماعز الرحبي، وماعز السوالم، وماعز النعب. وهي من السلالات كبيرة الحجم، ويميل لونها للبني الغامق والبني الفاتح والبني المحمر، ويوجد في البعض منها بقع بيضاء على أرجلها ورأسها. ويعتبر رأس هذه السلالة كبير الحجم نسبيا، والأنف محدب الشكل، والأذنان قصيرتان، كما أن القرون موجودة في معظم الذكور والإناث ومنحنية للخلف والذيل قصير ومرتفع للأعلى.

وبحسب الوصف الإنتاجي لهذه السلالة، فإنَّ مُتوسط وزن المولود عند الميلاد يبلغ 3.3 كجم، وعند الفطام 16 كجم، ومتوسط وزن الجسم الناضج 30 كجم، ونسبة الخصوبة 85%، ونسبة التوائم 120%، وتربى هذه السلالة على نطاق واسع بغرض إنتاج اللحم، ونظام التربية يجري وفق نظام تربية متوسط المدخلات.

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